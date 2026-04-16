خرمگاه: با تمرکز بر هر بازی، هواداران 'الانیق' را خوشحال خواهیم کرد

محمد خرمگاه، مربی تیم الطلبه، در آستانه دیدار با الغراف، بر اهمیت کسب سه امتیاز و تلاش برای قهرمانی تاکید کرد و به چالشهای تیم در هفتههای اخیر و آمادگی کامل برای بازی پیشرو اشاره کرد.
محمد خرمگاه، که به عنوان مربی و دستیار علیرضا منصوریان هدایت تیم فوتبال الطلبه را بر عهده دارد، در آستانه جدال حساس این تیم در برابر الغراف، در خصوص وضعیت و روحیه بازیکنانش پیش از این بازی مهم، به تشریح نکات کلیدی پرداخت.
وی اذعان داشت که در هفتههای اخیر، تیم با چالشهای متعددی، به ویژه در زمینه مصدومیت بازیکنان کلیدی، روبرو بوده است. این غایبتها، همانطور که خرمگاه اشاره کرد، در شش دیدار گذشته تأثیر قابل توجهی بر عملکرد تیم داشته است. با وجود این مشکلات، او با ابراز خرسندی از روحیه جنگندگی بازیکنان، تاکید کرد که تیم توانسته است در این شرایط دشوار، دو پیروزی ارزشمند و روحیهبخش مقابل تیمهای النجف و زاخو به دست آورد. این موفقیتها، با وجود محدودیتها، نشان از عزم و اراده تیم برای فائق آمدن بر موانع و حفظ روند رو به رشد دارد.
خرمگاه با اشاره به اهمیت راهبردی و حیاتی دیدار پیشرو در برابر الغراف، بر عزم تیم برای کسب نتیجه مطلوب و سه امتیاز این بازی تاکید کرد. وی در این باره گفت: بازی با الغراف برای ما بسیار مهم و حیاتی است. ما به طور کامل نقاط قوت و ضعف حریف را شناسایی کردهایم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با ارائه یک بازی حسابشده و حسابشده، سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم. اهمیت این امتیازها به هیچ وجه قابل انکار نیست، چرا که کسب آنها در جدول ردهبندی میتواند تأثیر بسزایی در جایگاه نهایی تیم ایفا کند و ما به دنبال کسب این نتایج برای پیشبرد اهداف بلندمدت خود هستیم.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت هواداران، برنامه تیم را برای جلب رضایت آنان تشریح کرد: ما تمام بازیهای باقیمانده در فصل را با حداکثر تمرکز و هوشیاری پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم هواداران وفادار 'الانیق' را که مدتهای طولانی در انتظار جام قهرمانی هستند، به آرزوی دیرینهشان برسانیم. ما هر مسابقه را به مثابه یک فینال تلقی میکنیم و با این ذهنیت وارد میدان میشویم تا بتوانیم در نهایت به قهرمانی دست پیدا کنیم و لبخند رضایت را بر لبان هوادارانمان ببینیم.
در پایان، خرمگاه به تحولات اخیر در تیم حریف، یعنی الغراف، اشاره کرد و تأثیرات آن را بر عملکرد و نتایج تیم مورد بررسی قرار داد. وی تصریح کرد: تغییر سرمربی در تیم الغراف بدون شک بر روند بازی و نتایج این تیم تأثیر گذاشته است. با این حال، ما شناخت کاملی از جزئیات فنی و تاکتیکی حریف داریم و از آمادگی نسبی آنها مطلع هستیم. همچنین، ما از نقش پررنگ و حمایتی هواداران الغراف در تشویق و روحیه دادن به تیمشان آگاه هستیم. با وجود تمام این ملاحظات، تیم ما با آمادگی کامل جسمانی و روحی، وارد این مسابقه خواهد شد و تمام تلاش خود را برای ارائه یک عملکرد درخشان و کسب نتیجه مورد انتظار به کار خواهد بست. آمادگی تیم برای این بازی در بالاترین سطح خود قرار دارد و ما برای خلق یک موفقیت دیگر مصمم هستیم
فوتبال، لیگ، الطلبه، الغراف، خرمگاه، منصوریان، قهر