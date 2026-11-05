خداحافظی رسمی رونالدو با تیم ملی پرتغال و پایان دوران درخشان

کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال، بازنشستگی خود از فوتبال ملی را اعلام کرد. این تصمیم پس از تنش‌های با سرمربی و پایان همکاری‌های او با فدراسیون فوتبال پرتغال رقم خورد.

کریستیانو رونالدو، ستاره اسطوره‌ای فوتبال پرتغال و رکورددار گلزنی تیم‌های ملی، روز پنجشنبه به صورت رسمی اعلام کرد که دوران حضور خود را در تیم ملی فوتبال این کشور به پایان می‌رساند. این خبر مهم پایانی بر بیش از دو دهه حضور پر فراز و نشیب و افتخارآمیز او در لباس تیم ملی بود که با شش حضور در جام‌های جهانی و قهرمانی در جام ملت‌های اروپا همراه بوده است.

جزئیات اعلام بازنشستگی و پیام ویدیویی

رونالدو در پیام ویدیویی خود که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به هواداران پرتغالی گفت که زمان تحویل دادن پیراهن شماره هفت به پایان رسیده است. او با اشاره به بیست و سه سال حضور در تیم ملی ابراز کرد که همیشه این پیراهن را نه به عنوان مالکیت شخصی، بلکه به عنوان افتخاری بزرگ دیده است. این بازیکن چهل و یک ساله که هم‌اکنون در باشگاه النصر عربستان فعالیت می‌کند، تأکید کرد که نام پرتغال را در استادیوم‌های سراسر جهان طنین‌انداز کرده است.

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تاریخچه تنش‌ها و آخرین بازی ملی

آخرین حضور رسمی کریستیانو رونالدو با پیراهن تیم ملی پرتغال در بیست و چهارم سپتامبر و در جریان پیروزی یک بر صفر مقابل تیم ملی ولز در لیگ ملت‌های اروپا رقم خورد. پس از این بازی، ژسوس سرمربی تیم ملی پرتغال تصمیم گرفت که او را در ترکیب اصلی بازی‌های آینده قرار ندهد و این تصمیم منجر به ترک اردوی تیم ملی توسط ستاره پرتغالی شد. هرچند ژسوس بعدها اعلام کرد که درهای تیم ملی برای بازگشت او باز است، اما این تنش‌ها پیش‌زمینه‌های جدایی را فراهم کرد.

واکنش فدراسیون و تجلیل از خدمات

فدراسیون فوتبال پرتغال در بیانیه‌ای رسمی از خدمات بی‌بدیل رونالدو قدردانی کرد و او را برترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان توصیف نمود. این فدراسیون اعلام کرده است که قصد برگزاری مراسم بزرگداشتی برای رونالدو را دارد تا هواداران بتوانند از زحمات او تشکر کنند. فدراسیون تأکید کرد که رونالدو نام پرتغال را در جهان ارتقا بخشیده و الهام‌بخش نسل‌های جوان شده است. این در حالی است که همزمان با این خبر، لیونل مسی نیز ماه گذشته بازنشستگی خود از تیم ملی آرژانتین را اعلام کرده بود.

آینده باشگاهی و رکوردهای گلزنی

رونالدو در ادامه فعالیت‌های باشگاهی خود در النصر عربستان به تلاش برای فتح مرز هزار گل خواهد پرداخت. او در حال حاضر با ثمر رساندن نهصد و هشتاد و پنج گل، تنها پانزده گل تا رسیدن به این رکورد تاریخی فاصله دارد. وی با پیراهن تیم ملی پرتغال نیز رکورد دار با ثمر رساندن صد و چهل و شش گل در دوصد و سی و چهار بازی رسمی است. انتظار می‌رود پایان فصل جاری، رونالدو دوران حرفه‌ای خود را نیز در فوتبال باشگاهی به پایان برساند.