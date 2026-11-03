لیونل مسی پس از ۲۰۷ بازی و ۱۲۶ گل با قهرمانی‌های جهانی و کوپا آمریکا از فوتبال ملی خداحافظی کرد. هروئه اسکالونی با ترکیب تجربه و جوانی به دنبال انتقال تدریجی قدرت است.

لیونل مسی ، ستاره افسانه‌ای آرژانتین، پس از درخشش در مسابقات بین‌المللی متعدد، رسماً از فوتبال ملی خداحافظی کرد. او در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس‌آیرس و در دیداری برابر بنین، آخرین حضور خود را در تیم ملی به ثبت رساند. این پایان‌بخش مسیری بود که در آن مسی ۲۰۷ بازی ملی انجام داد و ۱۲۶ گل به ثمر رساند.

سرمایه‌گذاری روی تجربه و جوانی در تیم ملی

هروئه اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، با درک شرایط جدید پس از رفتن مسی، ترکیبی از بازیکنان باتجربه و ستاره‌های جوان را برای دو دیدار دوستانه نهایی فراخوانده است. اعتماد اسکالونی به نفراتی چون امیلیانو مارتینس، انزو فرناندس، الکسیس مک‌آلیستر، خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل و پایداری در خط دفاعی و میانه میدان است. در کنار این بازیکنان، فرانکو ماستانتونو، نیکو پاز، والنتین بارکو و جانلوکا پرستیانی نیز برای تقویت خط حمله و创造 فرصت‌های گلزنی دعوت شده‌اند.

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گذار تدریجی از دوران طلایی مسی به آینده

انتخاب‌های اخیر اسکالونی نشان می‌دهد که استراتژی تغییر نسل به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده دنبال می‌شود. لیساندرو مارتینس، نیکولاس تاگلیافیکو و فاکوندو مدینا نیز در این فهرست حضور دارند که اهمیت آن‌ها برای ثبات تیم را دوچندان می‌کند. با خروج مسی، آرژانتین با یک چالش ساختاری جدی در خط حمله مواجه است. مسی سال‌ها علاوه بر گلزنی، نقشی کلیدی در طراحی حملات و خلق موقعیت‌های خطرناک ایفا می‌کرد. اکنون این مسئولیت بر دوش نفراتی مانند آلوارس، لائوتارو مارتینس و نیکو پاز خواهد بود که باید در این نقش جدید خود را جا بیندازند.

تقویم بازی‌های ملی و چالش‌های پیش رو

طبق اعلام رسمی فدراسیون فوتبال آرژانتین، برنامه دقیق بازی‌های بعدی تیم ملی مشخص شده است. شاگردان اسکالونی در تاریخ ۱۳ نوامبر، معادل ۲۲ آبان، در ورزشگاه بزرگ لا بومبونرا به مصاف تیم ملی اروگوئه خواهند رفت. این دیدار فرصتی مهم برای سنجش آمادگی تیم در غیاب مسی است. همچنین در تاریخ ۱۷ نوامبر، معادل ۲۶ آبان، تیم ملی آرژانتین در ورزشگاه ماریو آلبرتو کمپس در شهر کوردوبا به دیدار تیم ملی کاستاریکا خواهد رفت.

تحلیل جایگاه بازیکنان کلیدی در آینده تیم

حضور بازیکنانی مثل خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس در خط حمله، نشان می‌دهد که اسکالونی به قدرت گلزری این دو مهاجم تکیه دارد. در مقابل، نیکو پاز و والنتین بارکو می‌توانند با خلاقیت و دریبل‌زنی، شکاف ایجاد شده توسط خروج مسی را پر کنند. این ترکیب نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال آرژانتین به دنبال ساخت تیمی متکی به سرعت، تکنیک و هوش تاکتیکی است تا صرفاً تکیه بر یک ستاره بزرگ.

پایان یک دوران و آغاز فصلی نو برای آرژانتین

خداحافظی مسی با فوتبال ملی، پایان یک دوره طلایی در تاریخ فوتبال آرژانتین است. با وجود قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، کوپا آمریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، و فینالیسیما ۲۰۲۲، اکنون نوبت به نسل جدیدی می‌رسد که باید نام خود را در تاریخ بنویسند. تیم ملی آرژانتین با وجود خروج یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ، همچنان یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال جهان محسوب می‌شود و آینده‌ای روشن با ترکیب درست بازیکنان پیش رو دارد.