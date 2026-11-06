خداحافظی کریستیانو رونالدو با تیم ملی پرتغال پس از ۱۴۶ گل

کریستیانو رونالدو با اعلام بازنشستگی از تیم ملی پرتغال پس از ۲۳۴ بازی و ۱۴۶ گل، فصلی پر افتخار به پایان رساند. جزئیات و رکوردها را بخوانید.

کریستیانو رونالدو ، ستاره افسانه‌ای فوتبال جهان، رسماً خداحافظی خود را از تیم ملی فوتبال پرتغال اعلام کرد. این رویداد مهم پنجشنبه ۵ نوامبر (۱۴ آبان) با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی توسط او همراه بود و پایان یک دوران طلایی در فوتبال ملی را رقم زد. رونالدو در این بیانیه با اشاره به سال‌ها خدمت صادقانه، اعلام کرد که اکنون زمان بازگرداندن پیراهن شماره ۷ به تیم ملی کشورش فرا رسیده است.

جزئیات آمار و رکوردهای ملی رونالدو

رونالدو در طول فعالیت خود با پیراهن پرتغال، رکوردهای بی‌نظیری را به جا گذاشت که جایگاه او را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال تثبیت کرد. او در مجموع ۲۳۴ بازی ملی انجام داد و ۱۴۶ گل به ثمر رساند. این آمار نه تنها نشان‌دهنده توانایی گلزنی بالای اوست، بلکه ثابت می‌کند که او همواره یکی از ارکان اصلی خط حمله تیم ملی پرتغال بوده است. نکته قابل توجه این است که رونالدو تنها بازیکنی در جهان است که در پنج دوره مختلف از مسابقات جام جهانی (۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) موفق به گلزنی شده است.

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مسیر موفقیت با باشگاه‌های بزرگ اروپا

مسیر حرفه‌ای رونالدو با پیوستن به اسپورتینگ لیسبون در سن ۱۲ سالگی آغاز شد و در ۱۷ سالگی به تیم بزرگسالان این باشگاه راه یافت. درخشش او در این باشگاه باعث جذب منچستر یونایتد شد که در سال ۲۰۰۳ او را در ازای بیش از ۱۷ میلیون یورو به خدمت گرفت. دوران اقامت او در منچستر یونایتد (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹) با کسب ۸۴ گل در ۱۸۶ بازی و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۰۸ همراه بود. در سال ۲۰۰۹، رئال مادرید با پرداخت ۹۴ میلیون یورو او را خرید که رکورد انتقال بود.

اوج درخشش با رئال مادرید و یوونتوس

دوران حضور رونالدو در رئال مادرید (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸) موفق‌ترین فصل‌های باشگاهی او محسوب می‌شود. او در ۲۹۲ بازی برای این باشگاه اسپانیایی ۳۱۱ گل به ثمر رساند و پنج بار قهرمانی لیگ قهرمانان را جشن گرفت. این دوران با رقابت شدید و تاریخی با لیونل مسی برای کسب توپ طلایی و بهترین بازیکن جهان مشخص شد که رونالدو در آن‌ها ۵ بار برنده این جوایز شد. پس از رئال، او در سال ۲۰۱۸ به یوونتوس پیوست و در ۹۸ بازی ۸۱ گل به ثمر رساند که با قهرمانی در سری آ ایتالیا همراه بود.

افتخارات ملی و میراث جاودانه

مهم‌ترین افتخار ملی رونالدو، قهرمانی در جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶ با پیروزی یک بر صفر مقابل فرانسه می‌باشد. او همچنین در جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۱ عنوان آقای گل را از آن خود کرد. رونالدو در ۱۰ بازی ملی موفق به به ثمر رساندن هتریک شده است و ۹۰۰مین گل حرفه‌ای خود را در سپتامبر گذشته در لیگ ملت‌های اروپا ثبت کرد. او در ۵ فوریه ۱۹۸۵ در فونشال به دنیا آمد و با بیش از ۱۴۶ گل ملی، الگویی بی‌نظیر برای نسل‌های بعد فوتبال به جا گذاشت.