خداحافظی رسمی کریستیانو رونالدو و احتمال میزبانی ایران

کریستیانو رونالدو با ۱۴۶ گل رسمی خداحافظی کرد. فدراسیون پرتغال در نظر دارد دیدار وداع با ایران یا قزاقستان برگزار کند. برنامه‌های فیفا چالش‌زا است.

کریستیانو رونالدو به‌طور رسمی و دائمی دوران بازی در تیم ملی را به پایان رساند. او در مجموع سیصد و سی و چهار سال فعالیت حرفه‌ای، برای پرتغال یکصد و چهل و شش گل در دوصد و سی و چهار بازی به ثمر رساند. این رکورد او را به عنوان برترین گلزن تاریخ فوتبال ملی جهان تثبیت می‌کند.

شایعات میزبانی ایران و قزاقستان

پس از اعلام بازنشستگی رونالدو، برونو آندراده، خبرنگار معتبر پرتغالی، خبری را در رسانه‌ها منتشر کرد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال پرتغال قصد دارد مراسمی باشکوه برای بدرقه اسطوره خود برگزار کند. دو کشور ایران و قزاقستان به عنوان گزینه‌های اصلی برای میزبانی این دیدار خداحافظی مطرح هستند.

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انتخاب ایران به دلیل این واقعیت تاریخی صورت گرفته است که نخستین گل ملی کریستیانو رونالدو در جام جهانی مقابل ایران به ثمر رسید. انتخاب قزاقستان نیز به این دلیل است که نخستین بازی ملی رونالدو با این کشور برگزار شده بود. این دو رویداد تاریخی، وزن خاصی به پیشنهاد میزبانی این دو کشور می‌بخشد.

واکنش ژرژ خسوس و وضعیت برنامه‌ها

ژرژ خسوس، مربی تیم ملی پرتغال، در واکنش به این رویداد اعلام کرد که رونالدو همیشه در قلب مردم پرتغال باقی خواهد ماند. با این حال، پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که هیچ درخواست رسمی برای برگزاری دیدار دوستانه یا رسمی به فدراسیون فوتبال ایران ارسال نشده است. این موضوع ابهامات زیادی را در خصوص قطعی شدن این رویداد ایجاد کرده است.

برنامه مسابقات ملی در پنجره فیفای نوامبر، بزرگترین مانع برای برگزاری این دیدار است. شاگردان ژرژ خسوس باید در روزهای چهاردهم و هفدهم نوامبر به مصاف دانمارک و نروژ بروند. این بازی‌ها در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا برگزار می‌شوند. بنابراین، تقویم فشرده مسابقات، امکان هماهنگی برای بازی اضافی را بسیار دشوار می‌کند.

چالش‌های زمانی و برنامه تیم ملی ایران

تیم ملی ایران نیز در همین بازه زمانی پرمشغله دارد. شاگردان مجتبی جوادی در روزهای چهاردهم و هفدهم نوامبر باید در شهر بصره مقابل تیم‌های ملی فلسطین و عراق قرار بگیرند. این تقابل‌ها در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی است. تداخل زمانی دقیق این برنامه‌ها با پنجره ملی پرتغال، احتمال برگزاری دیدار را کاهش می‌دهد.

باید منتظر ماند و دید آیا ایران واقعاً به عنوان میزبان انتخاب خواهد شد یا خیر. اگر این برنامه نهایی شود، تاریخ دقیق آخرین حضور رونالدو در میادین ملی مشخص خواهد شد. در حال حاضر، هیچ خبری مبنی بر قطعیت این دیدار وجود ندارد و همه چیز به مذاکرات آتی فدراسیون‌ها بستگی دارد.