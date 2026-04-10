خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، از آمادگی تیمش برای حضور در لیگ نخبگان آسیا خبر داد و به تشریح وضعیت تیم، موانع پیش آمده و تصمیمات اتخاذ شده پرداخت. وی همچنین در خصوص احتمال ادامه برگزاری لیگ برتر فوتبال اظهار نظر کرد.

خداداد عزیزی ، در گفتگوی تلویزیونی شامگاه جمعه ۲۱ فروردین، به تشریح آخرین وضعیت تیم تراکتور و حضور این تیم در لیگ نخبگان آسیا پرداخت. وی با اشاره به آغاز تمرینات تیم از دیروز، خبر از حرکت به سمت مرز ترکیه در صبح شنبه ۲۲ فروردین و پرواز به استانبول از وان داد. عزیزی همچنین از عزیمت تیم به عربستان در شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین خبر داد و به توضیح مسائل پیرامون این سفر پرداخت.

وی در این گفتگو به اتفاقات اخیر و تغییر موضع باشگاه تراکتور در خصوص حضور در لیگ نخبگان آسیا اشاره کرد و گفت: در ابتدا به ما اعلام کردند به دلیل شرایط جنگی و حوادث پیش آمده، امکان شرکت در این مسابقات وجود ندارد. باشگاه نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارسال کرد و فدراسیون فوتبال ایران نیز پیش از این اقدام مشابهی انجام داده و خواستار تغییر محل برگزاری مسابقات شده بود. با این حال، AFC با این درخواست موافقت نکرد و فدراسیون به باشگاه تراکتور اعلام کرد که خودتان اقدام کنید. عزیزی ادامه داد: ما نامه‌نگاری‌های متعددی انجام دادیم و شرایط منطقه جنگی را یادآور شدیم. وی با اشاره به حساسیت‌های موجود در برگزاری مسابقات در شرایط ناامن، تاکید کرد که AFC با درخواست‌های باشگاه موافقت نکرد و در نهایت باشگاه تراکتور نامه‌ای به فیفا ارسال کرد و رونوشت آن را برای AFC فرستاد. پس از آن، AFC پاسخ داد که امکان تغییر وجود ندارد. عزیزی افزود: با توجه به شرایط جنگی و هماهنگی با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، ما اعلام کردیم که در این شرایط حاضر به بازی در عربستان نیستیم. اما پس از برقراری آتش‌بس، AFC با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که باید در مسابقات شرکت کنیم، چرا که آتش‌بس برقرار شده و در صورت عدم حضور، با محرومیت و جریمه مواجه خواهیم شد و حتی احتمال کاهش سهمیه ایران وجود دارد. با توجه به این شرایط، با وجود گذشت چهل روز از عدم تمرین و دور بودن بازیکنان از یکدیگر و تنها دو روز تمرین، باشگاه و آقای زنوزی تصمیم به شرکت در مسابقات گرفتند. عزیزی تصریح کرد: ما با تمام توان در مسابقات حاضر خواهیم شد و برای کسب بهترین نتیجه تلاش خواهیم کرد. وی ابراز امیدواری کرد که تیم بتواند بازی‌های خوبی را ارائه دهد و موفقیت را دور از دسترس ندانست. در ادامه این گفت‌وگو، مدیر تراکتور به موضوع ادامه یا عدم ادامه برگزاری لیگ برتر فوتبال پرداخت. وی با اشاره به مشکلات مالی برخی از تیم‌ها، برگزاری مسابقات را دشوار دانست و تاکید کرد که می‌تواند به برخی از تیم‌ها ضربه بزند. عزیزی همچنین توقف لیگ را نیز اشتباه دانست، زیرا هفت بازی باقی مانده و تکلیف قهرمانی باید مشخص شود. وی در پایان، نظر خود را به نفع برگزاری لیگ اعلام کرد و گفت: فکر می‌کنم موافقت با برگزاری لیگ بیشتر از مخالفت است. در نهایت، به تاریخ و محل برگزاری مسابقه تیم تراکتور ایران و الشباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا اشاره شد. این مسابقه قرار است از ساعت ۱۸:۱۵ روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر جده برگزار شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

خداداد عزیزی تراکتور لیگ نخبگان آسیا فدراسیون فوتبال عربستان لیگ برتر فوتبال

United States Latest News, United States Headlines