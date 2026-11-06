خداحافظی تلخ رونالدو با تیم ملی پرتغال پس از درگیری با سرمربی

لیونل مسی و کریستیانو رونالدو رقبای دیرینه هستند. خداحافظی ۴۱ ساله پرتغالی از تیم ملی پس از اختلاف با ژرژ ژسوس و محرومیت ۳۰ روزه رخ داد و رکورد ۱۴۶ گل او به پایان رسید.

کریستیانو رونالدو ، ستاره ۴۱ ساله پرتغالی و رقیب دیرینه لیونل مسی ، پس از ۲۳ سال حضور در تیم ملی آرژانتین برای مسی و پرتغال برای خود، رسماً از فوتبال ملی خداحافظی کرد. این پایان دوران ۲۳۴ بازی و ۱۴۶ گل، با شرایطی همراه بود که طعم تلخی به جا گذاشت و نشان‌دهنده پایان فصل جدیدی در زندگی حرفه‌ای اوست.

علت خداحافظی رونالدو از تیم ملی پرتغال

این تصمیم ناگهانی پس از اختلافات شدید رونالدو با ژرژ ژسوس، سرمربی وقت تیم ملی پرتغال، رقم خورد. درگیری اصلی زمانی آغاز شد که ژسوس تصمیم گرفت رونالدو را در یک مسابقه روی نیمکت نشاند و صراحتاً اعلام کرد قصد ندارد او را در ترکیب اصلی دیدار بعدی قرار دهد. واکنش بازیکن ۴۱ ساله، ترک اردوی تیم بدون مجوز برای بازگشت به خانه بود که منجر به محرومیت ۳۰ روزه و جریمه ۲۵۵ یورویی شد. این مجازات پیش از خداحافظی سپری شده بود و آخرین حضور رسمی رونالدو در تاریخ ۲۴ سپتامبر مقابل تیم ملی ولز انجام گرفت.

Also read تحول چهره پس از ترک الکل: بازسازی پوست و سلامت در ۳ ماه

تاریخچه درگیری‌های رونالدو با مربیان پرتغال

الگوی تکرارشونده‌ای در روابط رونالدو با سرمربیان مختلف پرتغال وجود دارد که به این پایان کمک می‌کند. در دوران جوانی، اسکولاری او را به دلیل رفتارهای خودنمایی‌گرانه سرزنش کرد اما وعده کاپیتانی داد. پس از جام جهانی ۲۰۱۰، رابطه با کارلوس کی‌روش به دلیل واکنش خبرنگارپسند رونالدو و تلاش برای تضعیف اقتدار مربی، خراب شد. اما تغییر بزرگ در یورو ۲۰۱۶ و با فرناندو سانتوس رخ داد؛ زمانی که او نقش مهاجم مرکزی کنار نانی را پذیرفت و با بیدار شدن زودتر از مربی، نشانه‌های کاپیتان بودن را نشان داد.

واکنش پرتغال و احساسات ملی به پایان دوران رونالدو

در پرتغال پس از اعلام خبر، پیامی گسترده مبنی بر تشکر از رونالدو به عنوان سفیر جهانی و الهام‌بخش میلیون‌ها نفر منتشر شد. با این حال، جامعه‌شناس پرتغالی ژوائو نونو کوئلیو توضیح می‌دهد که تیم ملی به نمادی از هویت ملی و نیاز کشور به دیده شدن در صحنه جهانی تبدیل شده بود. این موضوع باعث شد احساسات متناقضی نسبت به او وجود داشته باشد؛ از یک سو افتخار ملی و از سوی دیگر انتقاد به فردگرایی او. ژرژ آندراده، بازیکن پیشین، اشاره می‌کند که برخی هواداران همچنان فیگو یا اوزه‌بیو را ترجیح می‌دهند، اما افتخارات تیم ملی تردیدها را از بین برد.

لحظات کلیدی و شخصیت‌سازی رونالدو در تیم ملی

داستان رونالدو با تیم ملی از ورود عجیب او با کلاه بیسبال و هدفون بلند آغاز شد. یکی از سخت‌ترین لحظات او، مرگ پدرش در سپتامبر ۲۰۰۵ بود، زمانی که با وجود سوگواری، اصرار کرد در بازی مقابل روسیه شرکت کند. تصویر گریه او در فینال یورو ۲۰۰۴ در ورزشگاه دا لوز، وقتی یونان قهرمان شد و او تنها شماره ۱۷ را بر تن داشت، به نمادی از نبرد او برای رسیدن به شماره ۷ فیگو تبدیل شد. این تجربیات نشان‌دهنده مقاومت او در برابر شکست‌ها و فشارهای روانی است.

آینده رونالدو و مقایسه با مسی

در حالی که لیونل مسی با استقبال گسترده ملت آرژانتین از تیم ملی خداحافظی کرد، پایان دوران رونالدو با بحث‌های داغی همراه بود. پرسش اصلی این بود که آیا نام او در فهرست‌های بعدی قرار می‌گرفت؟ پاسخ بله بود، اما با این اطمینان که او دیگر بازیکن ثابت تیم نخواهد بود. این شرایط برای بازیکنی که هرگز با زیر سوال رفتن جایگاهش کنار نیامده است، چالشی بزرگ بود. آیا این خداحافظی آخرین قهر احساسی او بود یا پذیرش واقعیت؟ به نظر می‌رسد این پایان، فصلی جدید در زندگی پس از فوتبال رونالدو را رقم زده است.