خداحافظی رسمی کریستیانو رونالدو با تیم ملی پرتغال

کریستیانو رونالدو پس از ۲۳ سال بازی و ۱۴۶ گل، با انتشار ویدیویی رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. جزئیات کامل این رویداد و واکنش‌ها را بخوانید.

کریستیانو رونالدو صبح روز پنجشنبه، پیش از آنکه ژرژ ژسوس فهرست جدید تیم ملی پرتغال را اعلام کند، خبر پایان دوران ملی خود را منتشر کرد. این ستاره افسانه‌ای پس از ۲۳ سال حضور و ثبت ۲۳۴ بازی و ۱۴۶ گل رسمی، فصل جدیدی را در زندگی حرفه‌ای خود آغاز می‌کند. او در این پیام رسمی از فوتبال ملی خداحافظی کرد و مسیر سه دهه‌ای خود را در خدمت تیم ملی به پایان رساند.

ثبت رکوردها و قهرمانی‌های تاریخی

رونالدو در کنار این آمار شگفت‌انگیز، سه عنوان قهرمانی بزرگ با پرتغال کسب کرد که همواره مورد تحسین بوده است. قهرمانی در مسابقات یورو ۲۰۱۶ یکی از فراموش‌نشدنی‌ترین لحظات تاریخ فوتبال پرتغال بود که به دست این بازیکن رقم خورد. او همچنین دو دوره قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا را در کارنامه خود ثبت کرده است. این دستاوردها نشان‌دهنده تداوم عملکرد بالای رونالدو در سطح بین‌المللی در طول دو دهه و نیم گذشته است.

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پیام ویدیویی و احساسات صمیمانه

او برای اطلاع‌رسانی رسمی، یک ویدیوی پنج‌دقیقه‌ای منتشر کرد که با موسیقی "عشق به پرتغال" اثر دولسه پونتس همراه بود. رونالدو در این ویدیو صمیمانه با مردم پرتغال سخن گفت و احساسات عمیق خود را با هواداران در میان گذاشت. او گفت: "زمان آن رسیده است که پیراهن شماره ۷ تیم ملی‌مان را کنار بگذارم." این شماره نمادی برای او بود که هرگز احساس نمی‌کرد فقط متعلق به او باشد، اما افتخار پوشیدن آن را به مدت ۲۳ سال داشت.

تجربه‌ای فراتر از بازی و رقابت

بازیکن پرتغالی تأکید کرد که تصمیم برای بازنشستگی آسان نبود و قلب در کنار عقل نقش داشت. او مسیر خود را از اوت ۲۰۰۳ آغاز دانست که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد. رونالدو اشاره کرد که وقتی به گذشته نگاه می‌کند، فقط گل‌ها و رکوردها را نمی‌بیند، بلکه آدم‌ها را می‌بیند. او مهاجرانی را به یاد آورد که در ۹۰ دقیقه بازی احساس نزدیکی به پرتغال می‌کردند و میلیون‌ها پرتغالی که بخشی از زندگی او بودند.

قدردانی از هم‌تیمی‌ها و خانواده

رونالدو سخنان ویژه‌ای برای هم‌تیمی‌هایش داشت و از تک‌تک دویدن‌ها، آغوش‌ها و بحث‌های پیش از ورود به زمین تشکر کرد. او خود را کاپیتانی می‌دانست که بدون دیگران نمی‌توانست این مسیر را طی کند. قدردانی از مربیان، پزشکان، فیزیوتراپیست‌ها و خانواده‌اش نیز در این پیام به چشم می‌خورد. او گفت که دوری‌ها و فداکاری‌های خانواده درک‌کننده این مسیر سخت بودند و بدون حمایت آن‌ها، ثبت عکس‌ها و لحظات ممکن نبود.

آینده و تعهد به مردم پرتغال

او با این اطمینان کنار می‌رود که پرتغال همیشه به جوانان رویاپرداز و بازیکنان تسلیم‌ناپذیر نیاز دارد. رونالدو قول داد که هرگز از مردم جدا نخواهد شد و همچنان با تمام وجود برای پرتغال نگران و هیجان‌زده خواهد بود. او معتقد است بزرگ‌ترین پیروزی‌اش شایستگی نمایندگی بهترین کشور جهان بوده است و بابت ۲۳ سال حمایت و ایمان مردم پرتغال از آن‌ها سپاسگزار است.