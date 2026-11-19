خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور از تاثیر لابی سعودی در AFC بر قهرمانی تیم و کسب جایزه بیرانوند انتقاد کرد و وضعیت دشوار سفر تیم به عمان را تشریح نمود.

خداداد عزیزی ، مدیر تیم فوتبال باشگاه تراکتور ، پنجشنبه ۲۸ آبان در حاشیه تمرینات این تیم و در گفتگو با خبرنگاران، انتقادات تندی را درباره عملکرد فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال آسیا (AFC) مطرح کرد. وی معتقد است که رانت‌خواری و لابی‌گری کشورهای همسایه، به‌ویژه عربستان سعودی، مانع اصلی موفقیت فوتبال ایران و کسب جوایز فردی و تیمی در سطح آسیا شده است. این اظهارات در حالی بیان شد که تیم تراکتور با وجود کسب نتایج خوب، با چالش‌های انضباطی و سختی‌های سفر به رقابت‌های آسیایی مواجه است.

انتقاد از لابی‌گری سعودی در اتحادیه فوتبال آسیا

عزیزی با اشاره به شانس علیرضا بیرانوند برای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا، گفت که معمولاً در فوتبال آسیا درصد بالایی از تصمیمات به مسائل غیرفنی و روابط سیاسی مربوط می‌شود. وی افزود که در اتحادیه فوتبال آسیا نیز این اتفاق می‌افتد و برخی جوایز به صورت تقسیم‌بندی شده اهدا می‌شود. به گفته او، ممکن است بهترین فدراسیون به ایران داده شود، اما بهترین بازیکن سال از جای دیگری انتخاب گردد. او امیدوار است که چنین اتفاقی برای علیرضا بیرانوند رخ ندهد و نگران است که جایزه بازیکن سال به یکی از بازیکنان تیم‌های سعودی مانند البریحان تعلق بگیرد.

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مدیر تیم تراکتور تصریح کرد که لابی کشورهای رقیب در ساختارهای AFC قوی‌تر از لابی ایرانی عمل می‌کند. وی بیان داشت که ایران در AFC و FIFA فاقد یک لابی قدرتمند است و زور تکنیکی و مالی کافی برای مقابله با این فشارها را ندارد. با این حال، عزیزی ابراز امیدواری کرد که اگر علیرضا بیرانوند از نظر فنی در سال گذشته عملکرد درخشانی داشته باشد، جایزه به صورت عادلانه به او اهدا شود. اما هشدار داد که اگر در رأی‌گیری فنی، مسائل رانت و رابطه دخیل شوند، شرایط به نفع تیم‌های همسایه تغییر خواهد کرد.

مقایسه پرونده‌های انضباطی و عملکرد رسانه‌ای

خداداد عزیزی با بیان اینکه تقریباً دو سال و خرده‌ای در تیم تراکتور حضور دارد، از تصمیمات همیشگی به ضرر این باشگاه انتقاد کرد. او معتقد است زمانی که تراکتور مدعی قهرمانی است، تمام تلاش می‌شود تا این تیم قهرمان نشود. مدیر تیم تراکتور با اشاره به پرونده‌های انضباطی، نمونه‌ای از ناهمگونی در برخورد با خطاها را مطرح کرد و گفت که درباره خطای بازیکن استقلال صحبت‌های زیادی می‌شد، اما درباره خطای آسانی صحبتی در رسانه‌ها نشنید.

وی همچنین از برنامه فوتبال برتر و محمدحسین میثاقی انتقاد کرد و گفت که جالب است که محمدحسین میثاقی یک ساعت وقت صرف ماست‌مالی می‌کرد و از شفاف‌سازی پرهیز می‌نمود. عزیزی ابراز تعجب کرد که چرا با وجود صحبت‌های یک ساله درباره خطای شجاع خلیل‌زاده، درباره خطای آسانی صحبتی نمی‌شد. او تأکید کرد که هواداران فوتبال آذربایجان و دوستانش در تبریز نباید از این وضعیت تعجب کنند، زیرا این رویه در فوتبال ایران رایج است. مدیر تیم تراکتور همچنین اشاره کرد که عزت دست خداست و اگر خدا بخواهد تراکتور قهرمان شود، با بخشیدن محرومیت‌ها باز هم به قهرمانی می‌رسد.

شرایط فنی تراکتور در لیگ برتر و بازگشت مدیران

عزیزی یکی از دلایل فشار بر تراکتور را عدم توانایی فنی رقبا در مقابله با این تیم دانست. او بیان داشت که تراکتور در نیم‌فصل نیز شانس جذب بازیکن دارد و این کار را انجام خواهد داد. وی خبر بازگشت مهدی هاشم‌نژاد را داد و اظهار داشت که با کمک جواد نامجو می‌توان برخی پست‌های تیم را ترمیم کرد. مدیر تیم تراکتور تأکید کرد که شاید بتوانند در حاشیه‌ها تیم را بزنند، اما از نظر فنی کاری از پیش نمی‌برند.

وی با اشاره به سه امتیاز کسر شده از تراکتور و بازی عقب‌افتاده با فجر سپاسی، گفت که اگر این بازی را ببرند، همچنان صدر جدول هستند. عزیزی افزود که حتی اگر لیگ همین الان تعطیل شود، تراکتور موفق شده سپاهان و پرسپولیس را شکست دهد و با استقلال مساوی کند که استقلال از نظر امتیازی شرایط پایین‌تری دارد. همچنین بازگشت سعید مظفری‌زاده به مدیریت باشگاه تراکتور را خبری خوب دانست و او را دوستی خوب و مدیر قهرمانی تیم معرفی کرد. وی بیان داشت که ارتباط او با سعید مظفری‌زاده فراتر از یک ارتباط فوتبالی است و او فوتبال را به خوبی درک می‌کند.

سختی سفر به عمان و انتقاد از وعده‌های ن兑现

خداداد عزیزی درباره دشواری سفر تیم به عمان برای حضور در رقابت‌های آسیایی، گفت که تیم باید شنبه به سمت عمان حرکت کند و سفری ۱۷ تا ۱۸ ساعته را تجربه نماید. وی افزود که ساعت ۱۱ حرکت می‌کنند و حدود دو، دو و نیم یا سه صبح به مقصد می‌رسند. عزیزی خاطرنشان کرد که سفیر ایران در عمان قول داده بود مشکل را حل کند، اما امیدواری کم است. او گفت که معمولاً قول‌ها همین‌طوری است و دخالت به نفع تراکتور دیده نمی‌شود.

مدیر تیم تراکتور در پایان، علت محرومیت شجاع خلیل‌زاده را مورد سوال قرار داد و گفت که این محرومیت به خاطر گفته‌های شجاع بعد از بازی برگشت مبنی بر اینکه تبریز مسئول ندارد، بوده است. او پرسید که چه ربطی بین گفته‌های شجاع و کمیته انضباطی وجود دارد و چرا این گفته باعث تشویش اذهان عمومی شده است. عزیزی تأکید کرد که کمیته انضباطی و کمیته استیناف زیرمجموعه فدراسیون فوتبال هستند و رئیس فدراسیون فوتبال مسئول این مجموعه است. وی خواست که مسئولان فدراسیون به این موضوع توجه کنند و در صورت اشتباه گفتن، اصلاح نمایند.