این گزارش چندین کانون خبری مهم منطقهای و بینالمللی را پوشش میدهد: از تغییر ساختار سیاسی در ایالت سرحد پاکستان و واکنشهای لاییک تا بیاثر بودن تلاشهای دیپلماتیک یاسر عرفات و ادامه تجاوزات اسرائیل. در عراق، مهلتهای Bremier به صورت گسترده نادیده گرفته شد و حملات محلی منجر به کشته شدن نیروهای خارجی و غیرنظامیان شد. اروپا کهکشانسفین را به مریخ میفرستد درحالیکه ناآرامیهای قفقاز با انفجار خودکشی چریکهای شمالی قفقاز، نیروهای روس135 را نابود کرد. در فلسطین، حماس از رهبری محمّد عباس انتقاد کرد و در ایران، اظهارات مقامات بالادستی درباره بییمی آمریکا و حمله به خطمشی ملی، واکنشهای گستردهای را برانگیخت. در استرالیا، بازداشت اعضای گروهی مورد حمایت ایران، تنشهای ژئوپلیتیکی را نشان میدهد.
پارلمان ایالت سرحد پاکستان تصویب کرده که آن ایالت با قوانین اسلامی اداره شود که باعث خشم نیروهای لاییک و لیبرال شده است. یاسر عرفات، اعلان کرده که در اجلاس شرمالشیخ و عقبه، چیزی برای فلسطین به دست نیامده و اسرائیل با وقاحت، حتی در زمان حضور جرج بوش، در منطقه و انعقاد جلسه، به تجاوزات وسیع خود ادامه میداد.
اجلاس پارلمانهای عرب، خواستار خروج نظامیان آمریکا و انگلیس از عراق شده. جرج بوش، در آخرین روز سفر یک هفتهای خود به قطر رفت و با نظامیان آمریکا مذاکره داشت و از سفر به عراق به خاطر مشکلات امنیتی خودداری کرد. اتحادیه اروپا، یک سفینه کاوشگر از طریق پرتابکنندههای روسیه از پایگاه بایکونور قزاقستان به مریخ اعزام کرد که قرار است، شش ماه دیگر به مریخ برسد.
دیروز در شمال قفقاز در اوستیای شمالی، یک چریک مؤنث، خود را به اتوبوس حامل نظامیان نیروی هوایی روسیه رساند و با انفجار خود، اتوبوس را منفجر کرد و باعث مرگ 17 نظامی و جراحت جمعی دیگر شد. مهلت دو هفتهای برمر، به مردم عراق، برای تحویل سلاحهای خود تمام شد، ولی مورد استقبال مردم قرار نگرفت و کسی به آن عمل نکرد.
اسرائیل در حال پیگیری احیای خط لوله نفتی است که در قدیم نفت عراق را به بندر حیفا در اسرائیل میبرده و ظرفیت 40 هزار بشکه در روز دارد. در عراق، چند آمریکایی با حمله افراد ناشناس کشته و زخمی شدهاند. چند نفر از مردم بغداد هم با تیراندازی آمریکاییان زخمی شدهاند. در افغانستان از سرشب تاکنون، نُه مورد حمله به مراکز نظامیان خارجی شده.
سخنگوی حماس گفت، ملت فلسطین، ابومازن، را قبول ندارند و با او همکاری نمیکنند. اظهاراتآیتالله خامنهای در مراسم پریروز که احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را بعید و ابلهانه خواندند و آن را انتحار نامیدند و نیز انتقاد از مشارکتیها و لیبرالها، انعکاس وسیعی در رسانههای خارجی و ضدانقلاب داشته است. در اکثر نمازهای جمعه، حملات تُندی به نمایندگان امضاکننده نامه به رهبری شده است. در استرالیا، پلیس به مراکز منافقین حمله کرده و جمعی را بازداشت نموده است.
منافقین این اقدام را به فشار ایران در جریان سفر وزیر امورخارجه استرالیا به ایران منتسب کردهاند
پاکستان اسرائیل عراق اتحادیه اروپا مریخ
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