دبیرکل ناتو تغییر در نقش ایالات متحده در این اتحادیه را تایید کرد. بر اساس گزارشها، آمریکا قصد دارد بخشی از توانهای نظامی خود را برای بازدارندگی و دفاع تحت فرماندهی ناتو کاهش دهد. این در حالی است که متحدان اروپایی و کانادا آمادگی خود برای مشارکت بیشتر را اعلام کردهاند. مدل نیروی ناتو و توزیع تعهدات میان کشورهای عضو مورد بحث قرار گرفته است.
به گزارش مشرق، مارک روته ، دبیرکل ناتو در سخنانی این مسئله را تایید کرده است که ایالات متحده آمریکا در آینده قابلیتهای نظامی کمتری را برای بازدارندگی و دفاع تحت فرماندهی ناتو حفظ خواهد کرد.
وی توضیح داد که در این شرایط تقسیم کار در حوزه نیروهای متعارف مورد بررسی قرار گرفته است و متحدان اروپایی و کانادا آماده، مایل و قادر به مشارکت بیشتر هستند. بر این اساس، ایالات متحده تعهدات خود را تحت مدل نیروی ناتو تنظیم کرده است. به گفته روته این مدل تعیین میکند که کدام کشورهای عضو چه تعداد نیرو و قابلیت را حفظ میکنند و این نیروها با چه سرعتی باید در دسترس باشند.
این مقام هلندی تأکید کرد که از نظر وی، این یک مشکل نیست و نباید به عنوان خروج ایالات متحده تعبیر شود. روته گفت: ایالات متحده به روشنی اعلام کرده است که به ناتو متعهد است. با این حال، این تعهد با این انتظار همراه است که متحدان مسئولیت امنیت را در اروپا به طور عادلانهتری به اشتراک بگذارند. وی توضیح داد که برای اروپاییها و کاناداییها، این بدان معناست که آنها باید در حوزه متعارف مشارکت بیشتری داشته باشند.
روته در عین حال تاکید کرد که ایالات متحده قصد دارد به ارائه بازدارندگی هستهای قابل اعتماد ادامه دهد. دامنه دقیق کاهش بودجه ایالات متحده در ناتو ابتدای ماه جاری میلادی توسط روزنامه آلمانی دی ولت فاش شد. این روزنامه با استناد به یک سند طبقهبندی شده گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد پهپادهای شناسایی دوربرد و هشت هواپیمای تانکر مدرن KC-۴۶ را به طور کامل از برنامههای ناتو حذف کند.
بر این اساس همچنین انتظار میرود کاهش قابل توجهی در سهم جتهای جنگنده، پهپادهای مسلح MQ-۹ و اسکادرانهای رزمناو و ناوشکن رخ دهد. یک گروه تهاجمی ناو هواپیمابر و یک اسکادران بمبافکن دوربرد نیز دیگر برای استقرار در دسترس نخواهند بود. روته امروز چهارشنبه در بروکسل تأکید کرد که از نظر تاریخی وابستگی بیش از حدی به ایالات متحده وجود داشته است.
وی افزود: اکنون ایالات متحده سهم تعهد شده خود را تنظیم کرده است و سایر متحدان نیز سهم خود را افزایش دادهاند. این منصفانه است. این ما را قویتر میکند. روته جزئیاتی در این باره ارائه نکرد.
دبیركل ناتو با اشاره به خطرات ناشی از روسیه و اهمیت بازدارندگی آمریکا گفت: جای تعجب است که ما هنوز به این همه کمک از کشور دیگری که هشت ساعت با هواپیما فاصله دارد و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد، برای دفاع از خود در برابر کشوری با ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت نیاز داریم
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