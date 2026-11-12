خبرگان رهبری: خروج از ان پی تی ضرورت اجتناب ناپذیر و لزوم تشکیل ستاد اقتصاد جنگ

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ۲۱ آبان، خروج از پیمان ان پی تی و بازنگری در دکترین دفاعی را مطالبه ملی خواند و دستور تشکیل ستاد اقتصاد جنگ را برای مقابله با تحریم‌ها صادر کرد.

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه رسمی صادر شده در روز پنجشنبه ۲۱ آبان، مواضع سخت‌گیرانه‌ای را در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رابطه با ایالات متحده ارائه داد. این نهاد در حکمی صریح، بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بازنگری کامل در دکترین دفاعی کشور را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و نیز یک مطالبه ملی دانست. خبرگان با اشاره به تهدیدات نظامی علیه برنامه هسته‌ای، اعلام کردند که نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت و از مسئولان خواسته‌اند تا با هدایت مقام رهبری، این مسیر را پیگیری کنند.

تغییر دکترین هسته‌ای و خروج احتمالی از پیمان ان پی تی

مجلس خبرگان در بخش هسته‌ای بیانیه خود تاکید کرد که باید بازدارندگی ایجاد شود و این مساله را در اولویت‌های فوری قرار داد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیش از این در تاریخ نهم آبان در مصاحبه‌ای با صداوسیما اعلام کرده بود که هنوز تصمیم جدیدی درباره تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده است. وی همچنین در تاریخ ۲۰ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین گفت که بحث مطرح است اما در صورت وقوع دوباره جنگ، باید تصمیم گرفته شود که آیا دکترین فعلی حفظ شود یا خیر. رضایی در همان تاریخ انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور را نیز رد کرد.

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در همین راستا، علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در تاریخ ۱۵ آبان با تکرار درخواست‌های پیشین، خروج از پیمان ان پی تی را لزوماً به معنای تصمیم برای دستیابی به سلاح اتمی ندانست. وی اعلام کرد که بیش از ۷۰ نماینده مجلس پیش‌تر درخواست تغییر دکترین هسته‌ای را امضا کرده‌اند و این درخواست همچنان در جریان است. مجلس خبرگان نیز در بیانیه خود به تهدیدات نظامی علیه برنامه هسته‌ای اشاره کرد و نوشت که نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت.

رد مذاکره با آمریکا و هشدارهای نظامی در صورت حمله

مجلس خبرگان رهبری در بخش مربوط به مذاکرات با ایالات متحده، با استناد به سخنان منتسب به مجتبی خامنه‌ای، امتیاز دادن به واشینگتن را بی‌نتیجه و زمینه‌ساز درخواست‌های بیشتر و جنگ‌های بعدی دانست. این نهاد از مسئولان خواست از مطالبات و حقوق ملت عقب‌نشینی نکنند و تاکید کرد که رویکرد تسلیم‌آمیز دستاوردهای حکومت را از بین خواهد برد. خبرگان از مسئولان خواسته‌اند در کنار نیروهای مسلح و حامیان حکومت بایستند و به برخورداری از حمایت مردم اطمینان داشته باشند.

این مجلس همچنین هشدار داد که در صورت حمله دوباره، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهند داد. در بیانیه از دستگاه سیاست خارجی خواسته شد در همین مسیر حرکت کند و پیام ایستادگی حکومت را به دیگر کشورها، به‌ویژه همسایگان، برساند. این مواضع در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ در تاریخ ۲۱ آبان با اعلام بی‌نیازی از توافق با ایران، از جی‌دی ونس خواست توجه خود را بر موضوعاتی مانند فساد دموکرات‌ها متمرکز کند.

یک روز پیش از آن، روزنامه اکسیوس به‌نقل از منابع حاضر در نشست گروه هفت گزارش داد که ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر جنگ یا توافق نامطلوب را دارند. به‌روایت این منابع، هدف این سیاست محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های متحد و بازسازی توان نظامی آن است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ضمن تاکید بر تاثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی، آمادگی واشینگتن برای توافق را در مقابل، رضایی در تاریخ ۲۰ آبان احتمال مذاکره را رد کرد و گفت گفت‌وگوی هسته‌ای به اجرای شروط تهران وابسته است.

تشکیل ستاد اقتصاد جنگ و حمایت از گروه‌های منطقه‌ای

مجلس خبرگان در بخش اقتصادی پیشنهاد تشکیل "ستاد اقتصاد جنگ" با مشارکت قوای مختلف و نظارت عالی نهاد رهبری را مطرح کرد. این نهاد تلاش برای محاصره هوایی و زمینی و آسیب زدن به مسیرهای اقتصادی ایران را بخشی از جنگ اقتصادی دانست و رفع مشکلات معیشتی مردم را مهم‌ترین ماموریت مسئولان خواند. خبرگان با توصیف مردم به‌عنوان ستون قدرت ملی، تلاش‌های اقتصادی دشمن را ناموفق خواند و تشکیل این ستاد را راهی برای تقویت توان مقابله با فشارها دانست.

این مجلس در ادامه بر حفظ حمایت از گروه‌های متحد و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد. با تمجید از حوثی‌های یمن و نیروهای حزب‌الله در لبنان، هماهنگی جبهه‌های درگیری را راهبردی موثر خواند. این نهاد خواستار قرار گرفتن حمایت مستمر از این گروه‌ها در شمار اولویت‌های حکومت شد و تاکید کرد این حمایت نباید فراموش شود. در بیانیه از این هماهنگی با عنوان "وحدت ساحات" یاد شده است.

تشدید برخورد با حجاب اجباری و عدم قطعیت در مذاکرات

مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه، گسترش آنچه را "ناهنجاری‌های اجتماعی" در حوزه حجاب خواند، به تلاش دشمنان برای فروپاشی جامعه نسبت داد. از دستگاه‌های مسئول خواسته شد بیش از گذشته در این زمینه اقدام کنند و اجرای محدودیت‌های پوششی را وظیفه‌ای دینی و قانونی و خواست مردم توصیف کرد. این نهاد نوشت همان‌گونه از خاک کشور با خون کشته‌شدگان دفاع شده، باید از فضای فرهنگی نیز در برابر آنچه هجوم دشمنان بداندیش خواند، محافظت شود.

این تاکید در حالی است که قوه قضاییه در تاریخ ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی خبر داد. گزارش میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای بر برخورد با جریان‌هایی صورت گرفته است که حکومت آن را سازمان‌یافته می‌خواند. شمار دقیق، هویت و زمان بازداشت افراد اعلام نشد. در مقابل، قطر در تاریخ ۱۹ آبان از ادامه تلاش‌های میانجیگرانه و پاسخ مثبت دو طرف شروط تهران شامل پایان محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها خبر داد، اما واشینگتن خواهان طرح موضوع هسته‌ای از آغاز گفت‌وگوهای پایان جنگ است.