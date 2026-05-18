اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استان همچنین کاهش دما طی چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) خبر داد. بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. از امروز تا پنجشنبه (۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت) با گذر متناوب امواج بارشی در بعضی ساعت‌ها افزایش ابرناکی وزش باد شدید، در برخی مناطق به‌ویژه در نیمه شمالی استان رگبار و رعد و برق در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استان همچنین کاهش دما طی چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) خبر داد. بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا پنجشنبه (۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت) با گذر متناوب امواج بارشی در بعضی ساعت‌ها افزایش ابرناکی وزش باد شدید، در برخی مناطق به‌ویژه در نیمه شمالی استان رگبار و رعد و برق در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید مورد انتظار است. امروز در ساعت‌های بعد از ظهر و شب در مناطق شمالی رگبار و رعد و برق با امکان آبگرفتگی و جاری شدن روان‌آب به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات و گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک و کاهش موقت کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۹ ‌اردیبهشت‌ماه) کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید گاهی وقوع رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت‌ماه) نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. پیش بینی هوای تهران فردا (۲۷ اردیبهشت‌ماه) و پیش بینی هوای بوشهر فردا (۲۹ اردیبهشت‌ماه) در ادامه دارد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تهران هواشناسی رگبار وزش باد کاهش دما پیش‌بینی هوا امواج بارشی بارش تگرگ وزش باد شدید

United States Latest News, United States Headlines