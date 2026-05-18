اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استان همچنین کاهش دما طی چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) خبر داد. بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود. از امروز تا پنجشنبه (۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت) با گذر متناوب امواج بارشی در بعضی ساعتها افزایش ابرناکی وزش باد شدید، در برخی مناطق بهویژه در نیمه شمالی استان رگبار و رعد و برق در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۲۹ اردیبهشتماه) کمی ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد شدید گاهی وقوع رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۳۰ اردیبهشتماه) نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
