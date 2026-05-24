خبرهای امروز در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و جهان

در این خبر، وضعیت بیمارستان شهید بهشتی قم به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بررسی و حل شد. همچنین در افغانستان و عراق، وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

در جلسه مجمع ، مشکل بیمارستان شهید بهشتی قم را که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، حل‌کردیم و مقرر داشتیم، دولت در حد چهار میلیارد تومان، بابت دیون و تعهدات و طلب مؤسسه فاطمیه بدهد و بیمارستان برای احیا تحویل دولت شود؛ با اینکه با مصالحه اطراف قضیه انجام شد، ظهر آقایان شرعی و رفیق‌دوست، برای دبه درآوردن آمدند که به آنها گفتم، مصوبه برنمی‌گردد.

عصر آقایان دکتر منافی، و دکتر وفایی آمدند و برای انجمن حمایت از بیماران کلیوی استمداد کردند و گفتند، پرستاران متخصصی برای خدمت به آنها، از امکانات pessoal تربیت ‌کرده‌اند. در افغانستان، مردم علیه آمریکا به خاطر کشتن چند افغان تظاهرات‌کردند و مرگ ‌بر آمریکا گفتند و خواستار خروج آنها از کشور و محاکمه سربازان آمریکایی شدند. جمعی هم مقابل سفارت ایران، خواستار عفو زندانیان افغانی در ایران شدند.

در عراق، ، فرماندار آمریکا، با انحلال ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و حزب بعث به سوی سلطه بیشتر پیش می‌رود. معلوم نیست که با این همه انسان بیکارشده چه خواهند کرد. ادعا کرده که یک کامیون حامل 35 تُن شمش طلا در نزدیکی‌های سوریه گرفته است





