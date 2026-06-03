جانشین پلیس راه فراجا در regards به وضعیت ترافیکی و جوی سراسر کشور هشدار داد و نقاط ترافیک سنگین و بارندگی را در محورهای مختلف گزارش کرد. محور چالوس، آزادراه قزوین-کرج و آزادراه ساوه-تهران از جمله مناطق با تراکمoscale هستند. همچنینToOne مسیرهای هراز و فیروزکوه تحت تأثیر بارش قرار دارند.

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس ، آزادراه‌های منتهی به تهران و برخی محورهای غرب پایتخت خبر داد. سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) در محدوده‌های سیاه‌بیشه، هریجان و ولی‌آباد سنگین است و در مسیر رفت و برگشت این محور نیز محدوده هزارچم با بار ترافیکی سنگین مواجه است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه ساوه ― تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار ـ تهران در محدوده شهرقدس نیز سنگین گزارش شده است. جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ― پردیس، آزادراه تهران ― شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در حال حاضر محورهای هراز و فیروزکوه با بارش باران همراه هستند و در برخی محورهای استان‌های گلستان، مازندران و گیلان نیز بارندگی گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. وی خاطرنشان کرد: محور پاتاوه ― دهدشت همچنان به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور شناخته می‌شود و رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی را از مبادی رسمی پلیس راهور پیگیری کنند





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