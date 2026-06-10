در گزارشی مفصل، به بررسی موضوعاتی مانند بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از ۱۸ دی‌ماه، محدودیت برخی پروتکل‌های ارتباطی، عدم اتصال همه دیتاسنترها به اینترنت، اختلال در برخی سرویس‌ها و داده‌های بین‌المللی پرداخته شده است. همچنین، گزارشی از اظهارات هاشمی در خصوص رشد استفاده از اینترنت ماهواره‌ای و نگرانی‌های کارشناسان در خصوص محدودسازی‌های گسترده و هدایت کاربران به مسیرهای خارج از کنترل ساختار رسمی ارتباطی کشور ارائه می‌دهد.

خبرگزاری الشرق در گزارشی مفصل از نشست خبری هاشمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در خصوص اینترنت، محدودیت‌ها، آینده حکمرانی فضای مجازی و هزینه‌های اقتصاد ی و اجتماعی قطع ارتباطات، به بررسی موضوعاتی مانند بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از ۱۸ دی‌ماه، محدودیت برخی پروتکل‌های ارتباطی، عدم اتصال همه دیتاسنترها به اینترنت، اختلال در برخی سرویس‌ها و داده‌های بین‌المللی پرداخته است.

همچنین، گزارشی از اظهارات هاشمی در خصوص رشد استفاده از اینترنت ماهواره‌ای و نگرانی‌های کارشناسان در خصوص محدودسازی‌های گسترده و هدایت کاربران به مسیرهای خارج از کنترل ساختار رسمی ارتباطی کشور ارائه می‌دهد





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