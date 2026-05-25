خبرنگار فاکس نیوز: ترامپ برای توافق با ایران ۷ روز فرصت داد

خبرنگار فاکس نیوز مدعی شد که رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ «۵، ۶ یا ۷ روز» برای دستیابی به توافق فرصت داده است. خبرنگار فاکسنیوز کِیلی مکاِنانی روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد که ایران و آمریکا «۹۵ درصد» به توافق نزدیک شدهاند، اما قرار نیست امروز و فردا توافقی امضا شود. وی در این باره ادعا کرد که رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ «۵، ۶ یا ۷ روز» برای دستیابی به توافق فرصت داده است. ۳ مانع بزرگ برای رسیدن به توافق نهایی ایران و آمریکا وجود دارد / در این مرحله هیچ بندی درباره پرونده هستهای ایران وجود ندارد
