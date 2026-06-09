خبرنامه خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از دو سال، با موضوع وضعیت اینترنت کشور، محدودیت‌های باقی‌مانده پس از بازگشایی شبکه و زمان بازگشت اینترنت به شرایط عادی، آغاز شد. در این نشست، هاشمی در پاسخ به پرسش شرق مبنی بر اینکه چرا براساس ابلاغیه رییس جمهوری اینترنت به وضعیت قبل ۱۸ دی باز نگشته، اعلام کرد که وزارت ارتباطات حتی به بازگشت به شرایط پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز رضایت ندارد. همچنین، معاون وزیر ارتباطات، بهزاد اکبری، از بازگشت اینترنت کشور به اول دی خبر داد و میزان ترافیک به حدود ۷۸ درصد رسید. همچنین، بهزاد اکبری تأیید کرد که برخی محدودیت‌ها همچنان پابرجاست و برخی پروتکل‌های ارتباطی و اتصال کامل برخی دیتاسنترها همچنان در حال پیگیری است. همچنین، بهزاد اکبری با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر کیفیت اینترنت، گفت که حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰ هزار دامنه برتر جهان برای کاربران ایرانی قابل دسترس نیستند. همچنین، بهزاد اکبری با اشاره به مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، گفت که با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی مصرف ترافیک نسبت به مهر ۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری متناسب با این رشد انجام نشده است. همچنین، هاشمی با اشاره به آثار اقتصادی محدودسازی اینترنت، کاهش درآمد صنعت ارتباطات، روند توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و روستایی را کند کرده است. همچنین، هاشمی تأکید کرد که اینترنت برای رشد و نوآوری مثل اکسیژن است و اگر قرار است زیست‌بوم نوآوری کشور به حل مسائل کمک کند، باید دسترسی‌ها افزایش پیدا کند.

خبرنامه خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از دو سال، با موضوع وضعیت اینترنت کشور ، م حدودیت‌های باقی‌مانده پس از بازگشایی شبکه و زمان بازگشت اینترنت به شرایط عادی ، آغاز شد.

در این نشست، هاشمی در پاسخ به پرسش شرق مبنی بر اینکه چرا براساس ابلاغیه رییس جمهوری اینترنت به وضعیت قبل ۱۸ دی باز نگشته، اعلام کرد که وزارت ارتباطات حتی به بازگشت به شرایط پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز رضایت ندارد. همچنین، معاون وزیر ارتباطات، بهزاد اکبری، از بازگشت اینترنت کشور به اول دی خبر داد و میزان ترافیک به حدود ۷۸ درصد رسید.

همچنین، بهزاد اکبری با رد برخی آمارهای مطرح‌شده درباره بازگشت تنها ۶۰ درصد ترافیک اینترنت به شرق، گفت که اکنون وضعیت ترافیک کشور ۶۰ درصد نیست و هر روز در حال رشد است. همچنین، بهزاد اکبری تأیید کرد که برخی محدودیت‌ها همچنان پابرجاست و برخی پروتکل‌های ارتباطی و اتصال کامل برخی دیتاسنترها همچنان در حال پیگیری است.

همچنین، بهزاد اکبری با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر کیفیت اینترنت، گفت که حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰ هزار دامنه برتر جهان برای کاربران ایرانی قابل دسترس نیستند. همچنین، بهزاد اکبری با اشاره به مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، گفت که با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی مصرف ترافیک نسبت به مهر ۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری متناسب با این رشد انجام نشده است.

همچنین، هاشمی با اشاره به آثار اقتصادی محدودسازی اینترنت، کاهش درآمد صنعت ارتباطات، روند توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و روستایی را کند کرده است. همچنین، هاشمی تأکید کرد که اینترنت برای رشد و نوآوری مثل اکسیژن است و اگر قرار است زیست‌بوم نوآوری کشور به حل مسائل کمک کند، باید دسترسی‌ها افزایش پیدا کند





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