خبرهای مهم روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ شامل سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس، تحلیل پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و چین بر معادلات جنگ و مذاکرات ایران، آخرین قیمت سکه و طلا، آخرین قیمت دلار، آخرین قیمت مرغ، و گزارشی از آخرین لحظات زندگی سردار موسوی پیش از شهادت است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده، به برادر عزیزم آقای دکتر عارف ماموریت دادم با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعدهای که به مردم داده بودم، در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازند.

جنگ یا مذاکره احتمال کدام یک بیشتر است؟ ایران از اصل گفت‌وگو برای حل اختلافات استقبال می‌کند. بوش و بلر جنایتکار جنگی می‌شوند؟ بعد از امارات نوبت کیست؟

کیهان نوشت: بلایی که بر سر اماراتی آمد، می‌تواند بر سر دولت باکو و خط لوله‌های نفتی او هم بیاید. روایت فرزند سردار موسوی از آخرین لحظات زندگی پدرش پیش از شهادت / پلاکش را گذاشت و رفت/ پیکر پدرم ۳۰ روز زیر آوار بود. قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ / طلا ۱۸ عیار امروز چند؟ + جدول.

آخرین قیمت دلار امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵/ صعود دلار آزاد ادامه دارد. قیمت جدید مرغ در بازار امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد. مذاکره با چاشنی تهدید و تردید تحلیل پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و چین بر معادلات جنگ و مذاکرات ایران در گفت‌وگو با اسماعیل بشری و حامد وفای





