پرداخت حقوق مربوط به اردیبهشت ماه بازنشستگان و تما می مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر سهشنبه ۲۹ اردیبهشت آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد.
همچنین پیرو اطلاعیه مورخ ۲۲ اردیبهشت، به اطلاع میرساند؛ مستمری واریزی اردیبهشت ماه به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد بود و صدور احکام جدید مربوط به افزایش سالیانه و متناسبسازی سال ۱۴۰۵ تا پانزدهم خرداد انجام خواهد شد. ضمنا با توجه به انجام فرایندها و اقدامات فنی مربوط به آمادهسازی و محاسبات احکام جدید و جلوگیری از اختلال در ارائه اطلاعات مربوطه از طریق سامانههای الکترونیکی در شرایط خاص اینترنت کشور، دریافت فیش حقوقی اردیبهشت ماه فعلا مقدور نیست و زمان آن متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد
