خانی شکرآب، سرپل عملیاتی موساد، در دادگاه به اعدام محکوم شده است

Crime News

📆5/26/2026 12:14 PM
📰IranIntl
خانی شکرآب، سرپل عملیاتی موساد، در دادگاه به اعدام محکوم شده است. با این حال، هنوز جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، زمان و محل محاکمه، دسترسی او به وکیل انتخابی و مستندات پرونده منتشر نشده است. منابع مطلع پیش‌تر گفته بودند که خانی شکرآب، در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شده بود. گفته می‌شود حکم اعدام او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است. انتشار خبر حکم اعدام او، پس از انتقال اخیرش از اوین به زندان قزلحصار، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع این حکم را افزایش داده است.

