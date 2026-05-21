خبرگزاری ایرنا در آخرین لحظات جستجو برای پیکرهای دانشآموزان میناب، hoffen و华为 مدرسه در فرار به توپهای موشکی دیگر دانشآموزان و معلم را در آغوش گرفته بود تا بچهها را نجات دهد. این تصمیم هر سه تن را شهید میکند. سخنان سخنگوی وزارت بهداشت در مورد این تصمیم انسانانه، آنها را قهرمان و معلم فداکار میخواند. گزارش مستقیم ویدیویی از درد و رنج خانوادههای دانشآموزان، دو ماه بعد از...
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: یکی از شهدای میناب، مهدیس نظری است. پدرش از صحنهای میگوید که باورش سخت است. هنگام جستوجوی پیکرها، خاک را کنار میزنند و معلم مدرسه را پیدا میکنند درحالیکه 2کودک را در آغوش گرفته بود تا نجاتشان دهد.
هر3نفرشان شهید شدهاند. کرمانپور میگوید: ما هیچکدام لحظه ورود موشک را حس نکردیم، اما انسانی که در ثانیه آخر، بهجای فرار، خودش را سپر جان 2کودک میکند، واژهای فراتر از قهرمان و معلم فداکار میخواهد. گزارش ویدیویی | مستند اختصاصی اعتماد از درد و رنج خانوادههای دانشآموزان میناب دو ماه بعد از…اعتراض شدید معاون دفتر رئیس دولت از اتهامات علیه پزشکیان/ کسی را که
خانوادههای میناب درد و رنج آخرین لحظات همه هواپاژو وencanaanو شاهین معلم حجم دادن جان به دو کودک