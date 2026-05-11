بر اساس اخبار، رهبر جدید حکومت ایران، پس از سال‌ها غیبت، با خروج از صحنه، اختلاف بین حامیان دولت را در موضوع مذاکره با آمریکا افزایش داده است. این موضوع باعث شده در راس هرم قدرت ایران، جنگ قدرت را شاهد باشیم و اختلاف بین مقامات و فرماندهانANKروز سیاست داخلی و خارجی کشور به شدیدترین شکل ممکن باشد. رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر که در ظاهر، سکوت کرده و درباره مذاکرات نیز اظهارنظر نکرده، باعث ایجاد مشکل برای انجام مذاکرات با ایالات متحده شده است.

مقامات آمریکایی و ایرانی گزارش دادند که مجتبی خامنه‌ای ، بعد از جراحت شدید و کشته شدن همسر و برادرش در حمله هوایی، بیش از دو ماه در انظار عمومی ظاهر نشده است.

این غیبت رهبر پیشین حکومت، اختلاف بین حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا را تشدید کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر برای پایان دادن به جنگ، به دنبال توافق‌اند اما رهبر جدیدشان، که در ظاهر، سکوت کرده و درباره مذاکرات نیز اظهارنظر نکرده، باعث ایجاد مشکل برای تهران شده است. همچنین، گزارش شده که اطلاعات اختصاصی نشان می‌دهد، سطح اختلاف بین دولت و فرماندهان نظامی و بین عالی‌ترین مقام‌های سپاه، اوج‌گیری بی‌سابقه تنش شده است





