خاتمی: انقلاب اسلامی ماندنی است و کسی جرات حمله به ایران را نخواهد داشت

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سیره پیامبر (ص) در جنگ و صلح، تاکید کرد که انقلاب اسلامی ایران ماندنی است و هیچ قدرتی قادر به تجاوز به آن نخواهد بود. وی همچنین بر لزوم برخورد بدبینانه با دشمن، اعتماد به خداوند و حضور وحدتآفرین مردم در صحنه تاکید کرد.
آیتالله احمد خاتمی ، امام جمعه موقت تهران، در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران ضمن اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در برقراری صلح و آتشبس، تاکید کرد که انقلاب اسلامی ایران ماندنی است و هیچ قدرتی جرات تجاوز به آن را نخواهد داشت. وی با بیان اینکه پیامبر (ص) در کنار ۸۰ جنگ، صلحنامههایی مانند صلح حدیبیه را نیز امضا کردند، گفت که جنگهای ایشان عمدتا جنبه دفاعی داشته است.
خاتمی با استناد به آیه ۶۲ سوره انفال، بر لزوم برخورد بدبینانه با دشمن تاکید کرد و اظهار داشت که حتی لبخندهای دشمن، به خصوص فردی مانند ترامپ که مجسمه دروغ است، نباید مورد اعتماد قرار گیرد. وی ترامپ را نمونه بارز دروغگویی در میان رؤسای جمهور دنیا دانست و آماری از دروغهای وی ارائه کرد. امام جمعه موقت تهران همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره برخورد با دشمن در دوران آتشبس اشاره کرد و دو اصل کلیدی را در این زمینه برشمرد: اول، اعتماد به خداوند و دوم، حضور مردم در صحنه. وی با یادآوری عنایات الهی در واقعه طبس، بر پیروزیبخش بودن اعتماد به خداوند تاکید کرد. خاتمی حضور وحدتآفرین مردم در صحنههای مختلف را عامل پیروزی دانست و بر اهمیت اطاعت محض از رهبری تاکید کرد. وی حضور نزدیک به ۵۰ روزه مردم در خیابانها را پدیدهای بینظیر در جهان خواند که توطئههای دشمن را خنثی کرده و از مردم خواست تا با ادامه این حضور، تا خنثی شدن کامل توطئهها در صحنه بمانند. وی در پایان، نداهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر نتانیاهو» را فریاد وحدت ملت ایران دانست
احمد خاتمی نماز جمعه تهران انقلاب اسلامی امنیت ایران وحدت مردمی