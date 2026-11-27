خاتون بم با پیروزی ۳ بر ۰ مقابل پالایش گاز ایلام به رده دوم لیگ برتر زنان بازگشت و فاصله خود را با پرسپولیس به یک امتیاز کاهش داد.

تیم فوتبال زنان خاتون بم با کسب پیروزی قاطع سه بر صفر مقابل پالایش گاز ایلام در دیدار معوقه لیگ برتر، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کرد. این شاگردان مرضیه جعفری با این پیروزی به عدد ۲۰ امتیاز رسیدند و با یک بازی کمتر نسبت به رقبای خود، در رده دوم جدول ایستادند.

پرسپولیس با ۲۱ امتیاز همچنان صدرنشین جدول است و خاتون بم تنها یک امتیاز فاصله با این تیم دارد. گل‌گهر نیز با ۱۹ امتیاد در رده سوم قرار گرفته و خاتون بم با پیروزی در آخرین مسابقه خود، شانس رسیدن به صدر جدول و کسب عنوان قهرمانی نیم‌فصل را خواهد داشت.

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جزئیات فنی و جدول رده‌بندی لیگ

در بخش فنی این رویداد، کسب پیروزی سه بر صفر نشان‌دهنده عملکرد دفاعی و حمله هماهنگ تیم خاتون بم بود. این تیم با یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس، فرصت خوبی برای جبران عقبی امتیازی و کسب عنوان قهرمانی دارد. جدول رده‌بندی فعلی نشان می‌دهد که رقابت برای مقام‌های اول تا سوم بسیار فشرده است.

سپاهان در دیگر دیدار معوقه با نتیجه دو بر یک آوای تهران را شکست داد و با ۱۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال، به رده چهارم جدول صعود کرد. این نتیجه باعث شد شکاف امتیازی تیم‌های جدول میانی با صدرنشینان بیشتر شود و رقابت اصلی بر سر دو تیم اول و دوم متمرکز باقی بماند.

مرکاو و گواچی: از اتهامات جنسی تا اقدام فیفا

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود به سی‌ان‌ان از تجربیات دردناک خود با دیگو گواچی، سرمربی سابق تیمش، پرده برداشت. مرکاو اعلام کرد که تنها یک هفته پس از پیوستن به ریورپلاته در سال ۲۰۱۴، پیامکی مبنی بر درخواست عکس برهنه از گواچی دریافت کرد. او با رد این خواسته، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری از جمله تهدید به قتل مواجه شد.

این فشارهای روانی و فیزیکی منجر به اقدام به خودکشی توسط مرکاو شد. اکنون او یکی از پنج بازیکنی است که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز شکایت مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید کرد اما شعبه قضایی به دلیل ناکافی بودن شواهد، گواچی را تبرئه نمود.

واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی پرونده گواچی

گابریلا گارتون در واکنش به حکم تبرئه گواچی اعلام کرد که شهادت پنج بازیکن کافی نبوده است. گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، پس از عدم تمدید قرارداد توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین، به ایتالیا رفته و به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند. این پرونده اکنون ابعاد سیاسی پیدا کرده و همسر گواچی در لایحه‌ای برای تشدید مجازات اتهام‌زنی دروغین مشارکت داشته است.

منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. با این حال، مرکاو تاکید دارد که با وجود ترس از انتقام‌جویی، تا پایان مسیر ایستاده است. او بیان کرد که این ترس به او اجازه استراحت نمی‌دهد و هدف نهایی‌اش تمام شدن این ماجرا و بازگشت به آرامش زندگی است.

تراکتور و زنوزی: از انتقاد خودسرانه تا پیگیری پرونده‌ها

علی زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، شرایط این تیم را در لیگ برتر خوب و در لیگ نخبگان آسیا نامطلوب ارزیابی کرد. او انتخاب عمان به‌عنوان میزبان مسابقات آسیایی را اشتباه صددرصدی خود دانست و گفت که سفرهای طولانی حدود ۴۰ ساعته بازیکنان بر عملکرد آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است. زنوزی خود را مقصر اصلی این شکست‌ها دانست.

او با وجود شکست پنج‌گله اخیر، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و گفت تغییر مداوم آن‌ها راهکار مناسبی نیست. زنوزی همچنین از پیگیری پرونده دیدار تراکتور و ملوان در انزلی خبر داد و اعلام کرد که در صورت عدم رضایت از کمیته استیناف، موضوع به فیفا و CAS ارجاع خواهد شد. او گزارش کوتاهی داوران و ناظران را نیز به کمیته اخلاق ارائه کرده است.

بیرانوند و منچسترسیتی: اخبار تکمیلی ورزشی

زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری برای تراکتور و ایران دانست، اما از اظهارات رسانه‌ای او درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد. او خواستار گفت‌وگوی داخلی به جای بیان مسائلی در رسانه‌ها شد که موجب دلخوری هواداران و هم‌تیمی‌ها می‌شود. این انتقادات نشان‌دهنده حساسیت باشگاه بر روابط داخلی و تصویر عمومی بازیکنانش است.

در بخش دیگر اخبار ورزشی، کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرد. این حکم که در شهریور امسال منتشر شد، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی در تاریخ فوتبال اروپا را نمایان می‌کند و می‌تواند تاثیرات جدی بر آینده این باشگاه داشته باشد.