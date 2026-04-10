خاتمی درگذشت سید کمال خرازی را تسلیت گفت

رئیسجمهور پیشین ایران، سید محمد خاتمی ، با ارسال پیامهای جداگانه، شهادت سید کمال خرازی ، رئیس فقید شورای راهبردی روابط خارجی را به فرزندان آن مرحوم و همچنین سید صادق خرازی، تسلیت گفت. متن این پیامها که در پی درگذشت این شخصیت برجسته منتشر شده، نشان از ارادت و احترام عمیق خاتمی به مرحوم خرازی و خانواده ایشان دارد. در پیام تسلیت به فرزندان سید کمال خرازی ، دکتر سلمان خرازی و دکتر علی خرازی، خاتمی با ابراز تأسف عمیق، از خدمات ارزشمند آن مرحوم در طول عمر با برکتش یاد کرد.
خاتمی در این پیام، با اشاره به تلاشهای بیوقفه سید کمال خرازی در خدمت به انقلاب، ایران و اعتلای دانش و میهن، شهادت ایشان را یک ضایعه بزرگ برای کشور دانست. وی همچنین در این پیام، شهادت همسر سید کمال خرازی، سرکار خانم مرضیه رئیس قاسم، را نیز تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد. خاتمی در این پیام با اشاره به جایگاه والای خانواده خرازی در عرصههای مختلف سیاسی و فرهنگی، یادآور شد که نام و یاد این عزیزان همواره در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. پیام تسلیت به دکتر سلمان و دکتر علی خرازی، سرشار از احساس همدردی و تسلی خاطر بود و خاتمی در این پیام، از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب آمرزش و رحمت کرد و برای بازماندگان آرزوی سلامتی و پاداش نیکو داشت. این پیامها نشاندهنده روابط نزدیک و دیرینه خاتمی با خانواده خرازی است و عمق تأثر ایشان از این فقدان بزرگ را به تصویر میکشد. این پیامها همچنین دربرگیرنده مفاهیم عمیقی از احترام به مقام شهادت و ارزشهای والای انسانی است. در بخشی دیگر از پیام تسلیت به سید صادق خرازی، خاتمی با اشاره به نقش و جایگاه سید کمال خرازی در خانواده، شهادت ایشان را به سید صادق خرازی، پدر و دیگر بستگان داغدار تسلیت گفت. در این پیام نیز، خاتمی با ابراز همدردی با خانواده خرازی، از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان آرزوی صبر و اجر کرد. این پیامها در شرایطی منتشر میشود که جامعه ایران در سوگ از دست دادن یکی از چهرههای برجسته سیاسی و فرهنگی خود به سر میبرد. پیامهای تسلیت سید محمد خاتمی، نشاندهنده وحدت و همبستگی ملی در مواجهه با این ضایعه بزرگ است و یادآور اهمیت احترام به شخصیتهای ملی و میراث فرهنگی و سیاسی آنهاست. این پیامها همچنین فرصتی برای بازخوانی نقش و جایگاه سید کمال خرازی در تاریخ معاصر ایران فراهم میکند. این پیامها بازتابدهنده عمق روابط خانوادگی و دوستی میان چهرههای سیاسی و فرهنگی کشور است و نشان میدهد که فارغ از تفاوتهای دیدگاه، همدردی و احترام به ارزشهای انسانی همواره در اولویت قرار دارد. پیامهای تسلیت خاتمی، پیامی از همدلی و همدردی برای بازماندگان است و نشان از اهمیت حفظ ارتباطات انسانی در دورانهای سخت دارد. این پیامها یادآور میشوند که جامعه ایران در مواجهه با مشکلات و مصائب، همواره به دنبال حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی است. این پیامها همچنین نشاندهنده اهمیت حفظ وحدت ملی در برابر چالشهای پیشرو است
