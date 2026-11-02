وزیر اطلاعات اسبق دولت نهم روایتی از جلسه‌ای با احمدی‌نژاد و مشایی ارائه می‌دهد و علت سکوت طرفین را انگشتر دارای حرز امیرالمومنین می‌داند.

حیدر مصلحی ، وزیر اطلاعات سابق در دولت محمود احمدی‌نژاد ، روایتی تازه و غیرمنتظره از یکی از جلسات داخلی و پرتنش آن دوران ارائه کرده است. به گفته او، این جلسه با اسفندیار رحیم‌مشایی ، رئیس دفتر ریاست جمهوری در آن زمان، برگزار شد و با سکوت مطلق و بدون ردوبدل شدن حتی یک کلمه گفتگو پایان یافت. مصلحی معتقد است که این سکوت عجیب ناشی از انگشتری بود که او در آن جلسه به دست داشت و بر روی آن نقش " حرز امیرالمومنین" حک شده بود.

انگشتر حرزدار و سکوت مشایی در جلسه

مصلحی شرح می‌دهد که احمدی‌نژاد در آن جلسه او را با مشایی تنها گذاشته بود تا با او صحبت کند. اما پس از چند لحظه، مشایی نیز بدون اینکه سخنی بگوید، جلسه را ترک کرد. به باور مصلحی، انگشتر دارای حرز، قدرت سحر و جادو را باطل می‌کرد و همین عامل مانع از سخن گفتن رحیم‌مشایی شد. او اشاره می‌کند که قصد داشت این حرز را در اختیار احمدی‌نژاد قرار دهد، اما به دلیل برخی اعتقادات شخصی موفق به این کار نشد. این روایت تنها یکی از مواردی است که نقش باورهای ماورایی و علوم غریبه را در لایه‌های پنهان سیاست ایران نشان می‌دهد.

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باورهای ماورایی در حاکمیت و امنیت ملی

بحث علاقه به علوم غریبه در ایران تنها محدود به دوران احمدی‌نژاد نیست و دامنه‌ای گسترده‌تر دارد. از علاقه به جفر و رمل گرفته تا اتهام ارتباط با جن، استفاده از طلسم و تلاش برای مقابله با سحر و جادو، همگی بخشی از این باورها هستند. اخیراً یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که به توصیه علما و با تصمیم مسئولان امنیتی، از انتشار تصاویر جدید مجتبی خامنه‌ای خودداری می‌شود تا دشمنان نتوانند با استفاده از علوم غریبه به او آسیب برسانند. این ادعا نشان‌دهنده نفوذ این باورها در لایه‌های امنیتی و حاکمیتی است.

روایت خاطرات علی خامنه‌ای درباره علوم غریبه

در میان مقام‌های بالاتر حاکمیت نیز باور به علوم غریبه سابقه دارد. بر اساس خاطراتی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، او در دوران جوانی در مشهد با مردی آشنا شد که در زمینه علوم غریبه فعالیت می‌کرد. این خاطرات که با عنوان "خاطرات رهبر شهید درباره مطالعه علوم غریبه" منتشر شد، حاکی از علاقه او به جفر و رمل و معاشرت با استادان این علوم است. خامنه‌ای در این روایت‌ها می‌گوید که این فرد بخشی از کتاب خزائن ملا احمد نراقی را به او نشان داده و اسرار آن را آموزش داده است.

تلاش برای کشف حقایق پنهان در جوانی

علی خامنه‌ای در این خاطرات بیان می‌کند که این فرد به او یاد داد چگونه حروف و اعداد را درک کند و برای جلب قلوب مردم، رسیدن به هیبت یا ادا کردن قرض از آن‌ها استفاده نماید. او اشاره می‌کند که با افراد دیگری که در این علوم دستی داشتند نشست‌وبرخاست کرده و کتاب‌های متعددی به دست آورده است. با این حال، او اعتراف می‌کند که نتوانسته به یک قاعده جفری کامل دست پیدا کند و نتیجه گرفته است که بهتر است افراد دنبال این کار نروند. با این وجود، او جفر و رمل را واقعیت‌هایی شریف و ارزشمند می‌داند که هنوز علم بشری و مادی آن‌ها را به طور کامل کشف نکرده است.

سوابق مطالعاتی در کتاب‌های زندگینامه

آشنایی علی خامنه‌ای با علوم غریبه پیش از این نیز در کتاب "شرح اسم"، نوشته هدایت‌الله بهبودی، مطرح شده بود. این کتاب که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد، بخشی از فعالیت‌های او در دوران طلبگی را به این موضوع اختصاص داده است. بهبودی می‌نویسد که آقای خامنه‌ای بی‌بهره از علوم غریبه نبود و با علم جفر، رمل، کیمیا و اعداد آشنا بود. او همچنین اشاره می‌کند که خامنه‌ای مدتی در مشهد نزد فردی به فراگیری این علوم پرداخته اما خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که بهتر است دنباله‌اش را نگیرد. این اسناد نشان‌دهنده عمق و گستردگی علاقه به این مباحث در میان نخبگان سیاسی و دینی ایران است.