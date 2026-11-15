دیوان عالی کشور ایران درخواست اعاده دادرسی کوکب بداغی پگاه را رد کرد. همچنین نازنین عابدینی کفشگری و فریبا اسدی به حبس‌های سنگین محکوم شدند.

دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی کوکب بداغی پگاه ، معلم ساکن ایذه، را رد کرد و پرونده او را برای اجرای حکم حبس یکساله ارسال نمود. این تصمیم در حالی رخ داد که دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و دیوان عالی کشور ، احکام صادره علیه این معلم را تایید کرده‌اند.

تایید مجدد احکام حبس معلمان و شهروندان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه ۲۴ آبان گزارش داد که پرونده کوکب بداغی‌پگاه پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است. این معلم شهریور ۱۴۰۴ نیز توسط هیات تجدیدنظر تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود. حکم نهایی او مبنی بر یک سال حبس، ابتدا توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اهواز صادر و سپس در مرداد امسال توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان عینا تایید شد.

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محکومیت شدید زندانیان عقیدتی و بهائیان

در اقدامی دیگر، دادگاه انقلاب ساری نازنین عابدینی کفشگری، شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر، را به سه سال حبس و هشت سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۹ آبان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست قاضی عمار رمضانی صادر شده است. دادگاه این مربی موسیقی کودکان را به اتهام تبلیغ علیه نظام و فعالیت برای گروه‌های مخالف، مجازات کرده است.

استنادات دادگاه شامل فعالیت‌های آموزشی و مذهبی نازنین عابدینی کفشگری، از جمله آموزش اعتقادات آئین بهائی به کودکان و فعالیت در فضای مجازی، بوده است. وی متولد سال ۱۳۶۶ است و در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ در قائم‌شهر با اعمال خشونت مأموران و شکستن در ورودی منزلش بازداشت شده است.

بررسی پرونده فعالان اجتماعی و حقوق بشری

فریبا اسدی، کنشگر اجتماعی و بازداشت‌شده مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۴، نیز در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری، به تحمل شش سال حبس محکوم شد. علاوه بر حبس دو ساله، مجازات‌های تکمیلی شامل منع خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌های اجتماعی و انفصال از مشاغل دولتی و عمومی برای او تعیین گردید.

فریبا اسدی ساکن کرج بود که در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. اتهامات وارد شده به او اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اعتراضات اعلام شده است. این احکام نشان‌دهنده روند مستمر دادگاهی علیه فعالان مدنی و مذهبی در سراسر کشور است.

گزارش‌های بین‌المللی و وضعیت زندانیان

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد گلاله (نازنین) الیاسی، شهروند اهل مهاباد، روز شنبه ۲۳ آبان برای تحمل دوران محکومیت دو ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. او مرداد ۱۴۰۵ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های خود به سرکوب بهائیان در ایران اشاره کرده و آن‌ها را قربانی تبعیض سازمان‌یافته در آموزش و اشتغال دانسته است. ایالات متحده ایران را به دلیل نقض شدید آزادی مذهبی در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه قرار داده و همواره خواستار آزادی زندانیان عقیدتی شده است.