دیوان بین‌المللی دادگستری با ۹ رأی موافق در مقابل ۶ مخالف، ارتش میانمار را به جنایت نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا محکوم کرد. این حکم که برای نخستین بار در تاریخ این دادگاه صادر شده، مسئولیت قانونی پلکانی برای پالان‌نو و دولت میانمار رقم زده است. جزئیات و واکنش‌ها در متن زیر.

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، در حکمی تاریخی و بی‌سابقه ارتش میانمار را به ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا محکوم کرد. این رأی که روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه صادر شد، نخستین مورد در تاریخ این دیوان است که یک کشور مستقل به صراحت مسئول نسل‌کشی شناخته شده و حکم قطعی و غیرقابل تجدید نظر صادر گردیده است.

رأی قاطع دیوان لاهه: ۹ موافق در مقابل ۶ مخالف

قضات دیوان بین‌المللی دادگستری با رأی ۹ موافق در برابر ۶ مخالف، دولت میانمار را مسئول نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی از سال ۱۳۹۶ تاکنون دانستند. یوجی ایواساوا، رئیس دیوان، هنگام قرائت حکم اعلام کرد که نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را به قتل رسانده و مرتکب خشونت جنسی گسترده علیه زنان و کودکان شده‌اند. دادگاه با استناد به شواهد مستند، شمار کشته‌شدگان عملیات نظامی سال ۱۳۹۶ را دست‌کم ۱۰ هزار نفر برآورد کرد.

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استنادات قضایی این دیوان نشان می‌دهد که اقدامات ارتش میانمار با هدف نابودی بخش قابل‌توجهی از جمعیت روهینگیا در ایالت راخین انجام شده است. این عملیات نظامی که منجر به تخریب روستاها و آوارگی بیش از ۷۰۰ هزار نفر گردید، مصداق بارز نیت جنایتکارانه برای از بین بردن این اقلیت قومی و مذهبی توصیف شد. دادگاه همچنین به حملات به آوارگانی که قصد فرار داشتند، به عنوان بخشی از این سیاست سیستماتیک اشاره کرد.

نقش کلیدی گامبیا و استدلال‌های حقوقی پرونده

این پرونده حساس از سال ۱۳۹۸ به ابتکار و با پیگیری مستمر کشور آفریقایی گامبیا علیه دولت میانمار در دیوان لاهه مطرح شد. دیودا آ. جالو، وزیر دادگستری گامبیا، نقش محوری را در جمع‌آوری ادله و پیگیری حقوقی این پرونده ایفا کرد. گامبیا در لایحه‌های خود استدلال می‌کرد که عملیات خشونت‌آمیز ارتش میانمار که منجر به خروج اجباری مسلمانان روهینگیا شد، مصداق بارز نسل‌کشی طبق تعاریف حقوق بین‌الملل است.

گامبیا با حمایت سازمان همکاری اسلامی، تلاش کرد تا دیوان را متقاعد کند که بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به فاجعه انسانی روهینگیا، نیازمند یک تصمیم قضایی قاطع است. استدلال اصلی این کشور بر پایه "خلف عمومی" در حقوق بین‌الملل بنا شده بود، بدین معنا که نقض کنوانسیون نسل‌کشی علیه یک ملت، نقضی علیه تمام جوامع انسانی محسوب می‌شود و هر کشوری حق پیگیری قضایی این موضوع را دارد.

رد اتهامات پالان‌نو و واکنش‌های فوری به حکم

دولت میانمار همواره تمام اتهامات نسل‌کشی را با قاطعیت رد کرده و مدعی شده است که عملیات‌های نیروهای امنیتی این کشور، واکنشی مشروع و دفاعی به حملات گروه‌های مسلح در مرز با بنگلادش بوده است. مقام‌های میانمار بارها تأکید کرده‌اند که این عملیات‌ها برای خلع سلاح گروه‌های تروریستی طراحی شده و هیچ هدفی علیه غیرنظامیان نبوده است. با این حال، دیوان لاهه با بررسی دقیق اسناد و شواهد، این دفاعیات را ناکافی و ناعادلانه توصیف کرد.

پالان‌نو، مقامات نظامی و سیاسی میانمار بلافاصله پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، واکنش رسمی و شفاهی نشان ندادند. سکوت استراتژیک پالان‌نو می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای سنجش پیامدهای داخلی و خارجی این حکم تاریخی باشد. با وجود صدور رأی قاطع، هنوز مکانیزم دقیقی برای مجازات مستقیم فرماندهان نظامی در این حکم پیش‌بینی نشده است.

الزامات حقوقی، غرامت‌ها و آینده آوارگان روهینگیا

دیوان بین‌المللی دادگستری در بخش الزامات خود، میانمار را موظف کرد تا زمینه بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان روهینگیا به ایالت راخین را فراهم کند. این حکم شامل الزام به پیوستن دوباره اعضای خانواده‌های جدا افتاده و پرداخت غرامت به قربانیان جنایات نیز می‌شود. اگرچه میزان دقیق غرامت در مرحله‌ای دیگر تعیین خواهد شد، اما مسئولیت مالی و حقوقی دولت پالان‌نو به صراحت تأیید شد.

در اردوگاه پناهندگان کاکس‌بازار بنگلادش که محل زندگی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار آواره روهینگیا است، این رأی با شادی و امید همراه بود. وای وای نو، فعال حقوق بشر روهینگیا، اعلام کرد که این حکم تلاش چند دهه‌ای ارتش میانمار برای انکار هویت و رنج این اقلیت را بی‌اعتبار کرده است. با این وجود، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که دیوان لاهه ابزارهای اجرایی محدودی برای الزام دولت‌ها به اجرای احکام خود دارد و آینده بازگشت آوارگان به میانمار همچنان با چالش‌های جدی روبروست.