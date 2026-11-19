دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی بی‌سابقه میانمار را مجرم به نسل‌کشی روهرینگیاها دانست. جزئیات حکم، غرامت و واکنش‌ها.

دیوان بین‌المللی دادگستری در یک تصمیم تاریخی و بی‌سابقه در طول ۸۰ سال فعالیت خود، دولت میانمار را به ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه اقلیت روهرینگیایی متهم کرد. این حکم در حالی صادر شد که قاضیان عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، بار نخست در تاریخ خود چنین تشخیصی را علیه یک دولت صادر می‌کنند.

جزئیات حکم نسل‌کشی و دستورات قضایی

یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، در تالار بزرگ دادگستری در شهر لاهه اعلام کرد که جمهوری اتحادیه میانمار مرتکب نسل‌کشی علیه گروه روهرینگیایی در شمال ایالت راخین شده است. این حکم مستلزم فراهم شدن امکان بازگشت امن پناهندگان به خانه‌هایشان و پرداخت غرامت به قربانیان است.

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در این حکم قضاوت شده که این دولت موظف است درباره هر فردی که به ارتکاب جنایات نسل‌کشی مظنون است، تحقیق نموده و او را مجازات کند. دیوان بین‌المللی دادگستری میزان دقیق غرامت را تعیین نکرده و اعلام کرده که این مبلغ در تاریخ دیگری مشخص خواهد شد.

واکنش‌های سیاسی و فشارهای بین‌المللی

اگرچه تصمیمات این دیوان الزام‌آور هستند و امکان تجدیدنظر در مورد آن‌ها وجود ندارد، اما ابزاری اجرایی برای اجرای احکام در اختیار ندارد. همچنان مشخص نیست که حاکمان میانمار از این دستورات تبعیت خواهند کرد یا خیر. انتظار می‌رود این حکم فشارهای بین‌المللی بر مین‌آنگ‌هلاینگ، رهبر فعلی میانمار، را افزایش دهد.

مین‌آنگ‌هلاینگ که در جریان سرکوب روهرینگیاها فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، در کودتای سال ۲۰۲۱ دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد. او پس از انتخاباتی با محدودیت‌های شدید، امسال به‌عنوان رئیس‌جمهور غیرنظامی منصوب شد و اکنون در حال راه‌اندازی یک کارزار دیپلماتیک برای کسب مشروعیت است که ممکن است با دشواری مواجه شود.

پیامدهای انسانی و بحران پناهندگان

این حکم به‌عنوان گامی بزرگ در جهت اجرای عدالت برای قربانیان سرکوب خشونت‌بار سال ۲۰۱۷ در میانمار تلقی می‌شود. شواهد ارائه‌شده در این دادگاه نشان‌دهنده جنایت‌های تکان‌دهنده‌ای بود که صدها هزار نفر از این اقلیت که بیشتر آنان مسلمان هستند را مجبور به فرار به کشور همسایه، بنگلادش، کرد.

دور جدیدی از محاسبات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه شکل گرفته است که می‌تواند تعادلات منطقه‌ای را دگرگون کند. گزارش‌های اخیر حاکی از تلاش‌های فعال برای تغییر نقشه انرژی جهانی است که مستقیماً منافع استراتژیک کشورها را هدف قرار می‌دهد.