کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی محکوم کرد. نتایج لیگ قهرمانان اروپا شامل پیروزی اسپورتینگ و شکست بایرن و PSG و قهرمانی استقلال در هاکی.

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور ماه منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرد. مالکان اماراتی این باشگاه، که یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور هستند، با پنهان کردن زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند، درآمد باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده‌اند.

جزئیات تخلفات مالی منچسترسیتی

براساس حکم صادره، مدیران این باشگاه از طریق توافق‌های صوری اقدام به جابجایی هزینه‌ها کرده‌اند. این اقدام باعث شده است تا وضعیت مالی تیم تحت مالکیت شیخ منصور دقیقاً منعکس‌کننده واقعیت نباشد و اعداد و ارقام مالی تیم دستکاری شده به نظر برسند.

Also read پیروزی نفس‌گیر دورتموند برابر PSG در شب فرصت‌های سوخته

این تخلفات در بازه زمانی ۹ ساله رخ داده است. کمیسیون با بررسی اسناد و مدارک، شواهد کافی را برای اثبات نقض قوانین ثبت مالی جمع‌آوری کرده و حکم خود را به صورت علنی اعلام کرده است.

واکنش‌ها و پیامدهای حقوقی پرونده

کوگان در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا گفت که نباید بزرگی باشگاه مانع اجرای قانون شود. او تاکید کرد که نهاد ناظر موظف است دقیقاً مطابق با قوانین تعیین شده، اقدامات مناسب را انجام دهد.

اگر شرایط لازم برای اقدام فراهم شود و نهاد ناظر سکوت کند، هدف از تشکیل چنین سازمانی بی‌معنی خواهد بود. کوگان ابراز امیدواری کرد که نشان دهند وظیفه قانون‌گذار را به خوبی انجام می‌دهند و از عواقب آن هراسی ندارند.

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، اعلام کرد که طی دو سال آینده، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد. این بودجه از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها تامین می‌شود.

در صورت فراتر رفتن هزینه‌های دادرسی از این مبلغ، توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام پیش‌بینی شده است. در صورت پیروزی در پرونده، هزینه‌ها از طرف مقابل دریافت و وام بازپرداخت می‌شود. در صورت شکست، بازپرداخت وام به عوارض باشگاه‌ها اضافه خواهد شد.

پیامدهای این پرونده نگرانی‌هایی را درباره تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به‌دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی مورد انتقاد قرار گرفته بود.

پیشینه ورزشی و نتایج رقابت‌ها

در کنار اخبار فوتبال، تیم استقلال با برتری ۴ بر ۱ مقابل پنگوئن‌ها، چهار هفته پیش از پایان مسابقات، قهرمان لیگ برتر هاکی روی یخ زنان شد. این پیروزی نشان‌دهنده عملکرد درخشان این تیم در فصل جاری است.

یگانه بهرامی، بازیکن استقلال، با ۱۲ گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد. حدیثه پورهاشمی، دیگر بازیکن این تیم، با ۱۱ گل در جایگاه دوم قرار گرفته و فاصله کمی با صدرنشین جدول دارد.

در رقابت‌های اروپایی، اسپورتینگ با برتری یک‌گله به رختکن رفت. لوییس سوارز در دقیقه ۳۰ ضربه پنالتی را از دست داد اما سه دقیقه بعد گل زد. برونو فرناندز گل تساوی را زد و بعد دیالو گل دوم اسپورتینگ را ثبت کرد.

بایرن مونیخ با نتیجه ۲ بر ۱ توسط لیل شکست خورد. دایو اوپامکانو دروازه حریف را گشود اما در نهایت الکساندر پاولوویچ با گل به خودی خودی، پیروزی لیل را تثبیت کرد. این شکست ضربه‌ای به بایرن وارد کرد.

پاری‌سن‌ژرمن نیز در خانه با نتیجه ۲ بر ۲ برابر رم متوقف شد. ماریو هرموسو دروازه PSG را باز کرد اما ایلیا زابارنی و دونیل مالن گل‌های تساوی را به ثمر رساندند. این اولین امتیاز از دست دادن مدافع عنوان قهرمانی است.

لیورپول با نتیجه ۳ بر ۰ کلوب بروژ را شکست داد. الکساندر ایساک دو گل به ثمر رساند. همچنین بارسلونا با چهار گل پیروز شد. آنتونی گوردون دو گل و کریم آدیمی و گابریل ژسوس گل‌های دیگر را زدند.