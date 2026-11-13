دادگاه انقلاب تهران سعید شکیبا را به اتهام اجتماع و تبانی و تقلید صدای علی خامنه‌ای به پنج سال حبس محکوم کرد. جزئیات حکم و اتهامات وارد شده.

سعید شکیبا ، بلاگر و طنزپرداز ایرانی، به جرم تقلید صدای علی خامنه‌ای در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام، به پنج سال زندان محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و روز چهارشنبه بیستم آبان ماه به شکیبا ابلاغ گردید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که فرآیند دادرسی و تشکیل پرونده قضایی برای این چهره اینترنتی تنها پس از انتشار ویدیوی مورد بحث آغاز شده است.

نحوه صدور حکم و اتهامات وارد شده

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا در روز جمعه بیست و دوم آبان، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمدرضا عموزاد، شکیبا را به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس محکوم کرد. این پرونده پس از تشکیل دادسرای تهران و صدور کیفرخواست توسط مرکز رسانه قوه قضائیه در روز سوم آبان ماه، وارد مرحله دادرسی در دادگاه شد. دادگاه شکیبا را در این اتهامات متهم کرد و در نهایت حکم نهایی را صادر نمود.

Also read آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: نگرانی‌ها درباره تاسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان افزایش یافته است

اتهامات اولیه مطرح شده در کیفرخواست شامل اقدام آگاهانه در تایید اسرائیل در فضای مجازی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی بود. همچنین در این اتهامات به حمایت از خاندان پهلوی نیز اشاره شده بود. قوه قضائیه پیش از این اعلام کرده بود که پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. محتوای منتشر شده توسط شکیبا توسط نهادهای قضایی توهین‌آمیز و هتاکانه توصیف شده و منجر به حذف پست‌های صفحه اینستاگرام او نیز گردید.

جزئیات ویدیوی مورد بحث و واکنش‌ها

مهدورکثر اصلی ماجرا، ویدیویی است که شکیبا در اواسط مهرماه ماه منتشر کرد. در این ویدیو، شکیبا با بازسازی لحن و شیوه سخن گفتن علی خامنه‌ای، عباراتی مانند "آورین، آورین" را به کار برد و شیوه تشویق کردن وی را به شکلی طنزآمیز بازسازی کرد. شکیبا در اینستاگرام با فعالیت خود و تقلید صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی، بیش از یک میلیون دنبال‌کننده جذب کرده بود. کمتر از یک روز پس از انتشار این ویدیوی خاص، دادسرای تهران اقدام به تشکیل پرونده قضایی برای او کرد.

خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضائیه است، بدون ذکر نام مستقیم شکیبا از تشکیل پرونده برای یک بلاگر اینستاگرامی خبر داد. طبق گزارش‌ها، شکیبا به اتهام اجتماع و تبانی در زندان تهران بزرگ محبوس شده بود. تا کنون جزئیات متن کامل حکم و مستندات مورد استناد دادگاه منتشر نشده است. همچنین گزارشی از سوی شکیبا یا وکیل او درباره اعتراض به این حکم منتشر نگردیده است.

سوابق انتقادی شکیبا از شرایط کشور

سعید شکیبا پیش از انتشار ویدیوی تقلید صدا، در ویدیویی دیگر به مناسبت تولد ۳۵ سالگی خود به بیان دغدغه‌های اجتماعی پرداخته بود. او در آن ویدیو با جمله "امروز شد ۳۵ سال که زنده موندم ولی ۳۵ روز زندگی نکردم"، از فشارهای زندگی و شرایط حاکم بر ایران سخن گفت. شکیبا در آن محتوا از پیشنهاد یکی از دوستانش برای عدم درگیری با مشکلات کشور و تمرکز صرف بر کسب درآمد انتقاد کرد.

وی در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز به وضعیت زیرساخت‌ها و مسائل اجتماعی اشاره کرد. شکیبا گفت: "به من چه که ایران خرابه، به من چه که آب نداریم، به من چه که گاز نداریم، به من چه که برق نداریم، به من چه که دخترامون تو کردستان دارن کولبری می‌کنن، به من چه که سیستانی‌هامون کفش ندارن بپوشن ولی پول نفتشون می‌ره تو جیب عرب‌ها". او در پایان ویدیوی تولدش با تأکید بر اینکه ما همه با هم ایران می‌شویم، از مردم قدردانی کرد و پیام امیدواری داد.