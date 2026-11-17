دادگاه انقلاب تهران سه‌تن از بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد و تشکل‌های صنفی مرگ مشکوک دانش‌آموز کرمانشاهی را لکه ننگ وزارت آموزش‌وپرورش خواندند.

دادگاه انقلاب تهران، سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه، احکام اعدام را برای حسین پروین ، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری صادر کرد. این حکم در یک پرونده مشترک علیه سه‌تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر شده و مهرماه سال جاری به محکومان ابلاغ گردیده است.

جزئیات احکام اعدام دی‌ماه ۱۴۰۴

وب‌سایت حقوق بشری هرانا سه‌شنبه ۲۶ آبان گزارش داد که این احکام مرگبار از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. متهمان پس از بازداشت در جریان تظاهرات، ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شدند و در تابستان امسال به زندان قزل‌حصار کرج انتقال یافتند. زندان قزل‌حصار یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران محسوب می‌شود و پیش از این نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی در این مکان اجرا شده است.

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سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان ماه در گزارشی اعلام کرد که در حدود هشت ماه گذشته پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، حداقل ۷۴ معترض و زندانی سیاسی اعدام شده‌اند. همچنین آنتونیو گوتِرش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، اظهار نظر کرد. بر اساس گزارش‌ها، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان، دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده و حدود ۲۲۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه زندانی هستند.

تشدید واکنش‌ها و گسترش اعتصاب غذا

همزمان با صدور احکام جدید، این کارزار اعلام کرد که با پیوستن زندانیان نورآباد ممسنی، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدام‌ها در صد و چهل‌وهفتمین هفته خود، به ۶۷ زندان گسترش یافته است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، احکامی نظیر اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال را برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان صادر کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران در ۲۵ آبان تأکید کرد که صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر مؤثری برای دادخواهی وجود ندارد. همچنین سه‌شنبه ۲۶ آبان خبر از صدور حکم اعدام برای محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرین‌شهر اصفهان نیز منتشر شد.

واکنش تشکل‌های صنفی به مرگ مشکوک سوگند

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سه‌شنبه ۲۶ آبان با اعلام این خبر به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، گزارش داد که تحقیقات درباره علت مرگ سوگند ادامه دارد. کریمی تأکید کرد تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی مرگ سوگند اظهارنظر کرد و افزود بررسی‌های تخصصی و اقدامات قضایی برای شناسایی افراد مرتبط و تعیین مسئولیت احتمالی آن‌ها ادامه دارد.

مرگ مشکوک این دانش‌آموز پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، واکنش تشکل‌های صنفی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و احتمال قتل او با انگیزه "ناموسی" مطرح شده است. سایت امتداد صبح سه‌شنبه گزارش داد بر اساس روایت‌های منتشرشده، سوگند پیش از ترک مدرسه به مسئولان هشدار داده بود در صورت بازگشت به خانه همراه پدرش، جانش در خطر خواهد بود. امتداد همچنین نوشت پیکر این دانش‌آموز صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونتش پیدا شد و در تصاویر منتشرشده از مراسم خاکسپاری، پدر او در صف نماز میت دیده می‌شود.

آمار قتل‌های ناموسی و انتقاد از نظام آموزشی

انتشار و تداوم قتل‌های موسوم به "ناموسی" و خشونت‌های خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی مؤثر افزایش داده است. امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، قتل دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران ثبت شده که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است. بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از قربانیان دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ۲۵ آبان با انتشار بیانیه‌ای، مسئولان مدرسه را به بی‌توجهی به هشدارهای سوگند درباره خطر جانی متهم کرد و خواستار پاسخگویی وزارت آموزش‌وپرورش و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی دانش‌آموزان شد. این شورا با بیان اینکه "این قتل جانکاه، لکه ننگی بر پیشانی وزارت آموزش‌وپرورش تا همیشه تاریخ است"، خواستار لغو قوانین خشونت‌بار مردسالارانه در مدارس شد.

سازمان حقوق بشر هانا ۲۵ آبان گزارش داد مسئولان مدرسه رضوان پس از اطلاع از موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی سوگند، پدر او، کیومرث صیادی، را به مدرسه فراخواندند. هانا به نقل از منابع خود اعلام کرد ضرب‌وشتم در خانه ادامه یافته و پدر سوگند او را از ساختمان به پایین پرتاب کرده است. سازمان حقوق بشر هانا نیز خواستار بررسی مستقل علت مرگ سوگند و مسئولیت احتمالی مدیر و کارکنان مدرسه شد.