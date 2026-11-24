دادگاه تجدیدنظر ورسای مامور پلیس را برای محاکمه به اتهام قتل عمد نائل مرزوق در پاریس تأیید کرد. این حکم پس از پیچیدگی‌های حقوقی طولانی صادر شده و مامور با ۳۰ سال زندان مواجه است.

دادگاه تجدیدنظر ورسای روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر حکم داد که فلوریان ام ، مامور پلیسی که در سال ۲۰۲۳ نائل مرزوق ، نوجوان ۱۷ ساله را در حومه پاریس کشت، باید به اتهام قتل عمد محاکمه شود. قضات با استناد به فاصله بسیار نزدیک شلیک و اصابت گلوله به قفسه سینه متوفی، وجود قصد کشتن را محرز دانستند. در صورت محکومیت نهایی، این مامور پلیس با مجازات حداکثر ۳۰ سال زندان روبه‌رو خواهد بود.

تحلیل حقوقی دلایل محاکمه به قتل عمد

تصمیم نهایی دادگاه تجدیدنظر ورسای بر اساس بررسی دقیق شرایط حادثه گرفته شد. قضات تحقیق به این نکته کلیدی اشاره کردند که شلیک گلوله از فاصله ۱۶ سانتی‌متری شیشه جلوی خودروی نائل مرزوق انجام شده است. این فاصله بسیار کوتاه در کنار محل دقیق اصابت تیر به قفسه سینه که ناحیه حیاتی بدن محسوب می‌شود، به عنوان نشانه‌های واضحی از قصد کشتن تفسیر شد.

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این رای در تضاد کامل با مجازات جرم اعمال خشونت منجر به مرگ بدون قصد کشتن است که حداکثر ۱۵ سال زندان دارد. تغییر عنوان اتهامی در این مرحله حقوقی، پتانسیل افزایش ششدوبرابری حبس را برای متهم ایجاد کرده است. دو قاضی تحقیق در پرونده نائل مرزوق پس از دو سال بررسی، حکم دادند که فلوریان ام در دادگاه جنایی استان او-دو-سن محاکمه شود.

تاریخچه طولانی دعواهای حقوقی خانواده و وکیل مدافع

مسیر رسیدگی به این پرونده بسیار پرتنش و پرفرازونشیب بوده است. وکلای خانواده نائل مرزوق همواره بر حفظ اتهام قتل عمد اصرار داشتند. در مقابل، وکیل مدافع مامور پلیس پیش‌تر تلاش کرده بود تا پرونده مختومه شود یا عنوان اتهامی به سبک ساده‌تری تغییر یابد. مادر متوفی، مونیا مرزوق، نیز از طریق کمیته عدالت برای نائل بر قاطعیت دادگاه تأکید کرد.

در ماه مارس سال جاری، شعبه تحقیقات دادگاه تجدیدنظر ورسای عنوان اتهامی را به اعمال خشونت منجر به مرگ تغییر داد. این تصمیم با اعتراض شدید خانواده متوفی و دادستانی کل روبه‌رو شد. وکیل مدافع فلوریان ام نیز از این تصمیم راضی نبود و تمام ذی‌نفعان به دیوان عالی کشور فرانسه شکایت کردند. دیوان عالی در ماه ژوئن این تغییر عنوان را نقض کرد و بار دیگر راه را برای محاکمه به اتهام قتل عمد باز گذاشت.

تأثیرات اجتماعی و واکنش‌ها به مرگ نائل مرزوق

نائل مرزوق در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ در شهر نانتر واقع در حومه غربی پاریس در جریان یک بازرسی رانندگی توسط پلیس هدف گلوله قرار گرفت. تصاویر ضبط شده با تلفن همراه از لحظه مرگ او به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. این رویداد باعث ایجاد موجی از اعتراضات و چندین شب ناآرامی و خشونت در شهرهای مختلف فرانسه شد.

فلوریان ام پیش از این پنج ماه را در بازداشت موقت سپری کرده و سپس آزاد شده بود. پرونده اکنون وارد مرحله جدیدی شده است که در آن دادگاه باید درباره مسئولیت کیفری و وجود قصد کشتن تصمیم نهایی بگیرد. صدور حکم ارجاع به دادگاه به معنای اثبات مجرمیت قطعی نیست و قضاوت نهایی بر عهده قضات دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود. این رای می‌تواند تأثیرات عمیقی بر نحوه برخورد پلیس و اعتماد عمومی در فرانسه داشته باشد.