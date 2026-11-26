حکم کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در ۹ فصل محکوم کرد. این نهاد با اختیارات ویژه می‌تواند مدیران را برکنار و مالکان را وادار به فروش کند.

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس با انتشار حکمی در شهریور ماه امسال، باشگاه منچسترسیتی را به دلیل نقض جدی قوانین مالی در طول یک دوره نه‌ساله محکوم کرد. این نهاد نظارتی با تأیید اختیارات قانونی خود اعلام کرده است که در صورت صلاحدید، می‌تواند مدیران فاقد صلاحیت را برکنار کرده و مالکان باشگاه را وادار به فروش آن نماید.

جزئیات نقض قوانین و پنهان‌سازی ۹۰۰ میلیون پوند

بر اساس گزارش رسمی کمیسیون، مالکان اماراتی منچسترسیتی که تحت مدیریت شیخ منصور، معاون رئیس‌جمهور امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند، با استفاده از توافق‌های صوری، درآمد باشگاه را بسیار بیشتر از میزان واقعی نشان داده‌اند. این اقدام منجر به پنهان‌سازی زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند شده است که نقض آشکار آیین‌نامه مالی لیگ برتر محسوب می‌شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که این عملیات مالی ساختگی برای فریب ناظران و کسب مزیت ناعادلانه در رقابت‌ها انجام شده است.

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واکنش رسمی ناظران فوتبال به بزرگی باشگاه

لوییس کوگان، رئیس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا تأکید کرد که بزرگی و نام باشگاه منچسترسیتی نباید مانع اجرای قانون شود. کوگان تصریح کرد که نمی‌توان صرفاً به دلیل اهمیت یک باشگاه، وظایف قانونی خود را نادیده گرفت و قطعاً باید مطابق با دستورالعمل‌های تعیین شده، اقدامات مناسب و لازم را انجام داد. این مقام مسئول با بیان اینکه شواهد و الزامات قانونی معیار تصمیم‌گیری است، ابراز داشت که هر نتیجه‌ای که این روند داشته باشد، پذیرفته شده و هدف اصلی نهاد ناظر ایفای وظیفه قانونی است.

پیامدهای اقتصادی و آمادگی برای دعوی حقوقی

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد ناظر بر فوتبال، از برنامه‌ریزی برای مقابله با هزینه‌های سنگین احتمالی دعاوی حقوقی خبر داد. وی اعلام کرد که طی دو سال آینده، مبلغ دو میلیون پوند از محل عوارض دریافتی از باشگاه‌ها به عنوان ذخیره برای پوشش هزینه‌های حقوقی کنار گذاشته خواهد شد. در صورتی که هزینه‌های دادرسی از این مبلغ فراتر رود، نهاد ناظر از دولت بریتانیا وام دریافت می‌کند و در صورت پیروزی در پرونده، این وام را از طریق دریافت هزینه‌های دادرسی از طرف مقابل بازپرداخت خواهد کرد. اما شکست در پرونده‌های بزرگ هزینه بازپرداخت را بر عوارض باشگاه‌ها اضافه می‌کند.

نگرانی‌های سرمایه‌گذاری و واکنش‌های سیاسی

این پرونده باعث ایجاد نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا شده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی توسط مالکان مورد انتقاد قرار گرفته بود. با این حال، لوییس کوگان تأکید کرد که ملاحظات سیاسی و بزرگی باشگاه هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد ندارند و فقط قوانین و مدارک موجود ملاک عمل هستند. این موضع‌گیری تلاش می‌کند تا نشان دهد که فرآیند رسیدگی کاملاً مستقل و بر اساس شواهد استوار است.

نتایج دیگر رقابت‌های معتبر اروپایی

در سایر اخبار ورزشی، اسپورتینگ لیسبون و منچستریونایتد به تساوی یک بر یک رسیدند که در آن سوارز برای تیم پرتغالی دو گل به ثمر رساند. بایرن مونیخ با وجود غیاب هری کین، با نتیجه دو بر یک مغلوب لیل شد و گل خودی کیمیش و اشتباه پاولوویچ سرنوشت‌ساز بود. پاری‌سن‌ژرمن نیز با تساوی دو بر دو مقابل رم، برای نخستین بار در فصل جاری از دست دادن امتیاز را تجربه کرد. لیورپول با پیروزی سه بر صفر برابر کلوب بروژ به صدر جدول بازگشت و اتلتیکو مادرید، اینتر و فنرباغچه نیز پیروزانی قاطع در بازی‌های شبانه داشتند.