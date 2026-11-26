کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی محکوم کرد. جزئیات حکم، واکنش کوگان و پیامدهای حقوقی و مالی این پرونده جنجالی.

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور امسال منتشر شد، باشگاه منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل متوالی محکوم کرده است. این نهاد نظارتی به طور رسمی اختیار برکناری مدیران فاقد صلاحیت و حتی وادار کردن مالکان به فروش باشگاه را دارد و این تصمیم نشان‌دهنده جدیت رویکرد آن در برخورد با تخلفات مالی است.

تفاهمات صوری و زیان ۹۰۰ میلیون پوندی

بر اساس جزئیات حکم منتشر شده، مالکان اماراتی منچسترسیتی که یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رئیس‌جمهوری امارات متحده عربی، هستند، از طریق توافق‌های صوری اقدام به پنهان کردن زیان‌های کلان کرده‌اند. این تیم در آن ۹ فصل زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده و درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده است. این ارقام نشان‌دهنده وسعت تخلفات مالی صورت گرفته در سال‌های گذشته است.

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واکنش کوگان و اولویت اجرای قانون

کوگان، رئیس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا با تأکید بر بی‌طرفی، بیان کرد که نام باشگاه، بزرگی آن و ابعاد مساله نباید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. وی گفت نمی‌توانیم صرفاً به‌دلیل بزرگی یک باشگاه، وظایف قانونی خود را در قبال آن نادیده بگیریم و قطعا باید مطابق آنچه در قانون تعیین شده، اقدامات مناسب را انجام دهیم تا هدف از تشکیل این نهاد نظارتی محقق شود.

تهدیدهای حقوقی و ذخیره دو میلیون پوندی

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، اعلام کرد که طی دو سال آینده، از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تأمین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد. او همچنین از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت فراتر رفتن هزینه‌های دادرسی از این مبلغ خبر داد و توضیح داد که در صورت پیروزی در چنین پرونده‌ای، نهاد ناظر با دریافت هزینه‌های دادرسی از طرف مقابل، وام دولت را بازپرداخت خواهد کرد.

تأثیرات مالی و نگرانی‌های سرمایه‌گذاری

پیامدهای این پرونده نگرانی‌هایی را درباره تأثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به‌دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی از سوی مالکانش مورد انتقاد قرار گرفته است. کوگان تأکید کرد که شواهد و الزامات قانونی، نه ملاحظات سیاسی یا بزرگی باشگاه، معیار تصمیم‌گیری این نهاد خواهند بود و هر نتیجه‌ای که داشته باشد، قطعا آن را اجرا خواهند کرد.

تحلیل نتایج دیگر لیگ‌های اروپایی

در رقابت‌های دیگر اروپایی، اسپورتینگ با برتری یک‌گله به رختکن رفت تا لوییس سوارز که ابتدا ضربه پنالتی را از دست داد، سه دقیقه بعد دو گل به ثمر برساند. برونو فرناندز گل تساوی منچستریونایتد را زد اما دیالو گل پیروزی را وارد دروازه تیم سابقش کرد. در بازی دیگر، بایرن مونیخ در غیاب هری کین با نتیجه ۲-۱ شکست خورد و پاری‌سن‌ژرمن نیز در خانه با نتیجه ۲-۲ برابر رم متوقف شد.