مسعود پیاهو، شهروندی که تصویر حرکت اعتراضی مشهور به "مرد تانکی تهران" را ثبت کرده بود، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکم او توسط دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا ارسال شده است.

مسعود پیاهو، شهروندی که تصویر حرکت اعتراضی مشهور به "مرد تانکی تهران" را ثبت کرده بود، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که پرونده او در آستانه اجرای حکم قرار دارد.

تصویر ثبت‌شده توسط پیاهو، صحنه‌ای از اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را نشان می‌داد که در آن یک معترض مقابل نیروهای امنیتی بر روی زمین نشسته بود. این تصویر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و به نمادی از اعتراض مدنی و مقاومت فردی تبدیل گردید.

حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد اعلام کرد که موکلش هنگام کار در بازاری مشرف به خیابان جمهوری، به‌طور اتفاقی این صحنه را با تلفن همراه خود ضبط کرده است. به گفته وی، این ویدئو بدون قصد انتشار عمومی و تنها در استوری خصوصی اینستاگرام منتشر شده بود، اما فرد دیگری آن را بازنشر کرد. پس از این بازنشر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیاهو را احضار و سپس بازداشت کرد.

پرونده او ابتدا در شعبه سوم بازپرسی بررسی و سپس به شعبه ۲۳ دادگاه ارجاع شد. وکیل تاکید کرد که دفاع موکلش بر این اساس بوده که هیچ قصدی برای انتشار عمومی یا اقدام سازمان‌یافته نداشته است. با این حال، شعبه ۲۳ دادگاه این دفاعیات را نپذیرفت و او را بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده است.

پرونده اکنون برای اجرای حکم ارسال شده و به گفته وکیل، پیاهو باید خود را به زندان معرفی کند. احتمال داده می‌شود محل اجرای حکم، زندان تهران بزرگ باشد. حسن آقاخانی گفته است تنها راه باقی‌مانده، ارائه درخواست اعاده دادرسی است تا شاید از اجرای حکم جلوگیری شود. او تاکید کرد: تنها خواسته ما این است که فقط و فقط قانون اجرا شود.

این حکم در ادامه روند سرکوب گسترده اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ صادر شده است. اعتراضات سراسری که عمدتاً ناشی از تضییع حقوق اقتصادی و اجتماعی بودند، با واکنش شدید امنیتی مواجه شدند. در کنار این، روند افزایشی اعدام‌ها و ادامه نقض حقوق شهروندان، نشان می‌دهد که چشم‌انداز حقوق بشر در ایران همچنان پرچالش و نگران‌کننده باقی مانده است.

موارد دیگری مانند صدور حکم اعدام برای بنیامین نقدی در شیراز و تایید حکم اعدام دو زندانی سیاسی اهل بوکان نیز نشان‌دهنده شدت سرکوب است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اعتراضات ایران سرکوب حقوق بشر زندان محکومیت

United States Latest News, United States Headlines