کمیسیون لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض ۹۰۰ میلیون پوندی قوانین مالی محکوم کرد. همچنین حنا حطاب داور لیگ قهرمانان آسیا به اتهامات واکنش نشان داد.

حنا حطاب ، داور سوری و جنجالی دیدار میان گل‌گهر سیرجان و تیم الجزیره، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به اتهام مصرف الکل و تعویض ناگهانی‌اش در میان دو نیمه واکنش نشان داد. وی این اقدامات را دخالت در حریم خصوصی دانست و با تهدید به شکایت رسمی از منتقدان، اعلام کرد که هیچ‌کس حق ندارد زندگی خانوادگی او را بازیچه دست خود قرار دهد. حنا حطاب تصریح کرد که تا زمان دریافت موضع‌گیری رسمی از فدراسیون فوتبال سوریه و شفاف‌سازی کامل رویدادهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، منتظر اقدامات قانونی خواهد بود.

جزئیات محکومیت مالی منچسترسیتی در لیگ برتر

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور ماه منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض گسترده قوانین مالی در طول ۹ فصل متوالی محکوم کرد. بر اساس این حکم، مالکان اماراتی باشگاه که شرکتی سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رئیس‌جمهوری امارات متحده عربی است، متهم به نمایش درآمدهای واقعی باشگاه به صورت کاذب شدند. این نهاد نظارتی اعلام کرد که تیم‌های انگلیسی از طریق توافق‌های صوری، زیان‌هایی معادل ۹۰۰ میلیون پوند را از دید عموم پنهان کرده‌اند.

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واکنش‌های سیاسی و حقوقی به پرونده باشگاه

کوگان، رئیس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا تأکید کرد که بزرگی نام منچسترسیتی نباید مانع از اجرای وظایف قانونی شود. وی اظهار داشت که شواهد و الزامات قانونی، نه ملاحظات سیاسی یا محبوبیت باشگاه، معیار اصلی تصمیم‌گیری برای برکناری مدیران فاقد صلاحیت یا حتی وادار کردن مالکان به فروش باشگاه خواهد بود. این موضع‌گیری پس از انتقاداتی به نخست‌وزیر بریتانیا انجام شد که به دلیل نگرانی از فروش احتمالی باشگاه مورد نقد قرار گرفته بود.

هزینه‌های حقوقی و تأثیر بر باشگاه‌های انگلیسی

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، جزئیات مالی جدیدی را درباره نحوه مدیریت هزینه‌های دعاوی حقوقی آشکار کرد. او اعلام کرد که طی دو سال آینده، مبلغ ۲ میلیون پوند از محل عوارض دریافتی از باشگاه‌ها به عنوان ذخیره مالی ایجاد خواهد شد. در صورتی که هزینه‌های دادرسی از این مبلغ بیشتر شود، قرارداد دریافت وام با دولت بریتانیا امضا شده است. مانکس توضیح داد که در صورت پیروزی در پرونده‌ها، این وام از طرف مقابل بازپس گرفته می‌شود، اما در صورت شکست، بازپرداخت آن به عوارض باشگاه‌ها اضافه خواهد شد.

نتایج دراماتیک لیگ قهرمانان اروپا و رقابت‌های اروپایی

در جریان بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا، منچستریونایتد و اسپورتینگ لیسبون در دیداری پرهیجان به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند. لوییس سوارز در دقیقه ۳۰ پنالتی را از دست داد اما سه دقیقه بعد گل زد، سپس برونو فرناندز و اماد دیالو گل‌های منچستریونایتد را ثبت کردند. سوارز در دقیقه ۸۰ گل سوم را زد اما گل به خودی کایکه پریرا پس از بررسی ویدئویی مردود اعلام شد. یوری تیلمانس نیز با دریافت کارت دوم زرد در دقیقه ۹۰+۳ از زمین اخراج شد.

بایرن مونیخ در غیاب هری کین با نتیجه ۲ بر ۱ به دست لیل فرانسه شکست خورد. دایو اوپامکانو در دقیقه ۱۵ گل بایرن را زد، اما گل به خودی یوشوا کیمیش مردود شد. آیاسه اوئدا در دقیقه ۶۲ گل تساوی را زد و سه دقیقه بعد الکساندر پاولوویچ با اشتباه خود، پیروزی لیل را کامل کرد. پاری‌سن‌ژرمن نیز در خانه با نتیجه ۲ بر ۲ برابر رم متوقف شد و مدافع عنوان قهرمانی برای اولین بار در فصل جاری امتیاز از دست داد. ماریو هرموسو و عثمان دمبله برای پاریس و ایلیا زابارنی و دونیل مالن برای رم گلزنی کردند.

لیورپول با نتیجه ۳ بر ۰ کلوب بروژ بلژیک را شکست داد. الکساندر ایساک دبل زد و فلوریان ویرتس گل سوم را ثبت کرد. در بازی‌های دیگر، اتلتیکو مادرید وایکینگ را دو بر صفر شکست داد، اینتر اشتوتگارت را با همان نتیجه مغلوب کرد و فنرباغچه با نتیجه ۱ بر صفر بر شاختار دونتسک غلبه نمود.