دادگاه انگلیس رحیم استرلینگ را به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. فیفا نیز میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵ را به آمریکا و بریتانیا واگذار کرد.

رحیم استرلینگ ، مهاجم ۳۱ ساله و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان که اکنون بدون تیم است، با حکم دادگاه به ۱۲ ماه زندان تعلیقی محکوم شد. این بازیکن سابقه ۸۲ بازی ملی و حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ را دارد و اکنون با یکی از سنگین‌ترین بحران‌های دوران ورزشی خود روبه‌رو است.

جزئیات حکم قضایی و اتهامات استرلینگ

دادگاه در تصمیم خود علاوه بر حبس تعلیقی که به مدت ۱۸ ماه قابل اجراست، استرلینگ را به دو سال محرومیت از رانندگی و انجام ۱۰۰ ساعت کار عام‌المنفعه نیز محکوم کرد. استرلینگ در دادگاه به اتهامات خود شامل رانندگی خطرناک در بزرگراه‌ها، نگهداری گاز نیتروس اکسید و خودداری از ارائه نمونه به پلیس اعتراف کرد.

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ماجرا به ماه مه بازمی‌گردد که استرلینگ با خودروی لامبورگینی خود پس از تصادف در نزدیکی بزرگراه M3، توسط پلیس دستگیر شد. تصاویر دوربین‌های پلیس لحظه بازداشت او را ثبت کردند. گاز نیتروس اکسید که استرلینگ نگهداری می‌کرد، یک ماده مخدر رده C محسوب می‌شود. استرلینگ که سابقه ۸۲ بازی ملی را در کارنامه دارد، اکنون با این حکم سنگین مواجه شده است.

درگیری پارس جنوبی جم و فرد البرز

این بازی حساس از هفته یازدهم لیگ یک با برتری سه بر یک تیم پارس جنوبی به پایان رسید و با ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کرد. فرد البرز می‌توانست با پیروزی در این بازی، به رتبه دوم لیگ یک برسد. درگیری از ابتدای سالن آغاز شده و زد و خورد بازیکنان حتی باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شد.

پس از پایان بازی باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی با حمله به سمت رختکن فرد و شکستن شیشه‌های ورودی رختکن، منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شد. باشگاه اعلام کرد با حضور نیروی انتظامی و شکایت، مدافع پارس جنوبی بازداشت شده است.

اما ورزش سه خبر داده که این درگیری که به شکایت متقابل دو تیم از هم منجر شد، در کلانتری با مصالحه به پایان رسیده است. با دخالت ماموران نیروی انتظامی، مدیران دو تیم و بازیکنان زخمی به کلانتری رفتند. اعضای دو تیم پس از گفت‌وگو به صلح رسیدند و مراسم آشتی‌کنان برگزار شد.

تعیین میزبانان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵

فیفا روز گذشته در کنگره فوق‌العاده خود، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسما به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات نیز به بریتانیا واگذار شد.

ترامپ با ابراز افتخار از میزبانی آمریکا در این مسابقات، در تروث سوشال نوشت که این رویداد تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت. او همچنین از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و تیم او برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد.

به نوشته اتلتیک، آمریکا احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ خواهد بود. کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

واگذاری میزبانی ۲۰۳۵ به بریتانیا

در این کنگره، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ به تنها نامزدهای میزبانی این دوره، یعنی انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، واگذار شد. به این ترتیب، جام جهانی فوتبال برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ به بریتانیا بازمی‌گردد.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت که میزبانی جام جهانی فوتبال زنان گردشگران، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی را به تمام نقاط کشور خواهد آورد. با این تصمیم، بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ فوتبال خواهد بود، چرا که مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ مردان نیز به میزبانی مشترک برگزار خواهد شد.