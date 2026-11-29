کمیسیون مبارزه با فساد عراق مدیر نفت نینوا را به هفت سال زندان و جریمه ۱۰ میلیون دیناری محکوم کرد. جزئیات حکم و پیامدهای امنیتی آن.

کمیسیون فدرال مبارزه با فساد عراق حکم هفت سال حبس را برای مدیر بخش نفت استان نینوا صادر کرد. این مقام دولتی به اتهام همدستی با شبکه‌های قاچاق سوخت و دریافت رشوه برای تسهیل انتقال محموله‌های نفتی به خارج از استان محکوم شده است. حکم صادره در پرونده‌ای صادر شد که نقش مهمی از افسران پلیس انرژی در تسهیل این فعالیت‌های غیرقانونی برجسته می‌کرد. این اقدام قضایی نشان‌دهنده تلاش‌های جدی نهادهای امنیتی عراق برای مقابله با فساد سیستماتیک در صنعت نفت این کشور است.

جزئیات حکم قضایی و مبالغ جریمه نقدی

دادگاه عراق متهمان اصلی این پرونده را علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت ۱۰ میلیون دینار عراق نیز محکوم کرد. این مبلغ جریمه معادل حدود ۶ هزار و ۵۷۹ دلار آمریکا ارزیابی می‌شود. طبق قوانین قضایی اعلام شده توسط نهاد نظارتی، در صورت عدم پرداخت این جریمه، سه سال حبس دیگر نیز به مجازات اولیه متهمان اضافه خواهد شد. این بخش از حکم قضایی فشار مالی سنگینی را بر shoulders مدیران متهم وارد کرده و اخطار دقیقی برای جبران خسارات مالی وارد شده به خزانه دولت است.

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نقش پلیس انرژی در تسهیل قاچاق سوخت

بر اساس بیانیه رسمی کمیسیون فدرال مبارزه با فساد، این شبکه قاچاق از خودروها و تانکرهای متعدد برای انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کرد. افسران و نیروهای پلیس انرژی با همکاری شماری از قاچاقچیان، مسیرهای عبور محموله‌ها را هموار می‌کردند. در ازای عبور این محموله‌های سوخت، مبالغی به واحدهای پلیس نفت نینوا پرداخت می‌شد که اساساً به عنوان رشوه تلقی می‌شود. همچنین دریافت باج از مراکز مختلف قاچاق نفت در استان، یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد غیرقانونی این شبکه اعلام شده است.

دستور علی الزیدی برای کنترل میادین نفتی

این پرونده در زمانی به حکم قضایی منجر شد که علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، پیش‌تر دستورهای امنیتی مهمی صادر کرده بود. الزیدی از بستن گذرگاه‌های غیررسمی با کشورهای همسایه خبر داده بود، از جمله گذرگاه‌هایی که در اقلیم کردستان واقع شده‌اند. او همچنین دستور داده بود تا وزارت نفت فدرال، مدیریت تمامی میادین نفتی را در محدوده اداری استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا بر عهده بگیرد.

مخالفت‌های امنیتی و چالش‌های کنترل مرزها

دستور نخست‌وزیر عراق برای واگذاری مدیریت میادین نفتی مذکور به وزارت نفت فدرال، با مخالفت مقام‌های اقلیم کردستان روبه‌رو شد. این میادین نفتی که از نظر امنیتی تحت کنترل اقلیم کردستان هستند، بخش مهمی از تولید نفت این منطقه را شامل می‌شوند. ادغام این مدیریت تحت چتر نظارت فدرال می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختارهای امنیتی و اقتصادی نینوا داشته باشد. محکومیت مدیر نفت نینوا گامی در جهت اجرای این سیاست‌های جدید است تا کنترل کامل بر منابع نفتی و جلوگیری از نشت ارز از کشور تضمین شود.