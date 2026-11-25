دادگاه عالی فدرال عراق حق نظارت بر تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را به دولت مرکزی واگذار کرد تا کنترل قاچاق نفت و گروه‌های مسلح تقویت شود.

دادگاه عالی فدرال عراق روز چهارشنبه ۴ آذر ماه با صدور حکمی رسمی، به دولت مرکزی این کشور اجازه داد نیروهای نظامی خود را در سراسر مرزهای بین‌المللی عراق، از جمله منطقه اقلیم کردستان مستقر کند. این تصمیم مهم در راستای تلاش‌های علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق، برای گسترش اقتدار دولت مرکزی و مقابله با پدیده قاچاق نفت و فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل بغداد اتخاذ شده است.

حکم رسمی دادگاه و نظارت بر مرزها

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی عراق در روز چهارشنبه ۴ آذر ماه اعلام کرد که دولت فدرال حق نظارت بر تمامی گذرگاه‌های مرزی از جمله گذرگاه‌های تحت مدیریت اقلیم کردستان را داراست. با این حال، در این حکم تأکید شده است که اداره امور گمرکی باید با هماهنگی کامل دولت‌های محلی و استانی انجام شود تا از هرگونه تنش جلوگیری گردد.

Also read حکم دادگاه عالی عراق: مجوز اعزام نیروی فدرال به مرزهای کردستان و کنترل میادین نفتی

این حکم قضایی دقیقاً یک روز پس از آن صادر شد که علی الزیدی دستور داده بود نهادهای فدرال کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را در اختیار بگیرند. هم‌زمان با این دستور، وزارت نفت نیز مأموریت یافت تا مدیریت میدان‌های نفتی تحت کنترل نیروهای امنیتی کرد در استان‌های حساس کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین را بر عهده بگیرد.

اختیارات وزارت نفت و منابع انرژی

دادگاه عالی همچنین با صراحت اعلام کرد که وزارت نفت فدرال اختیار نظارت و حسابرسی دقیق میدان‌های نفت و گاز را در سراسر کشور خواهد داشت. با این وجود، مسئولیت مدیریت عملیاتی منابع تولیدی میان دولت مرکزی و دولت‌های منطقه‌ای و استانی به اشتراک گذاشته شده است تا تعادلی میان منافع فدرال و محلی برقرار شود.

این اقدامات جدید بلافاصله پس از آغاز تحقیقات رسمی درباره قاچاق نفت توسط شرکت دولتی نفت شمال صورت گرفته است. بر اساس ادعای خبرگزاری رسمی عراق و یک گزارش اطلاعاتی، نفت این شرکت به طور غیرقانونی از کرکوک و سلیمانیه به ایران و سپس به افغانستان قاچاق می‌شده که این امر ضربه اقتصادی سنگینی به منابع کشور وارد کرده بود.

واکنش اقلیم کردستان و تقابل سیاسی

دولت اقلیم کردستان در واکنش به این تحولات جدید، آنچه را زبان نظامی و تهدیدآمیز مقام‌های بغداد خواند، به شدت رد کرد و خواستار برگزاری گفت‌وگوهای فوری شد. این دولت در عین حال اعلام کرد که بر همکاری با مقام‌های فدرال برای مقابله با فساد و قاچاق نفت تأکید دارد تا از سلامت منابع کشور اطمینان حاصل شود.

اقدامات تازه علی الزیدی هم‌زمان با رویارویی دولت عراق با گروه شبه‌نظامی کتائب حزب‌الله، که از گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، صورت می‌گیرد. نخست‌وزیر عراق هفته پیش در پی افشای اتهامات قاچاق نفت، دستور آماده‌باش نیروهای ارتش برای ورود به منطقه جرف‌الصخر، که یکی از پایگاه‌های اصلی کتائب حزب‌الله است را صادر کرد.

تاثیرات منطقه‌ای و آینده عملیات‌ها

گروه کتائب حزب‌الله ابتدا در برابر ورود نیروهای دولتی مقاومت کرد، اما سرانجام با میانجیگری سیاستمداران شیعه اجازه ورود نیروهای دولتی را داد. این رویداد نشان‌دهنده پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی منطقه است که کنترل مرزها و منابع انرژی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

یک منبع ارشد امنیتی عراق به رویترز گفت که بغداد قصد رویارویی مستقیم نظامی با نیروهای کرد را ندارد، اما احتمال استقرار نیروهای فدرال بیشتر در اطراف میدان‌های نفتی وجود دارد. این تصمیمات جدید بغداد با هدف افزایش کنترل بر نفت و گذرگاه‌های اقلیم کردستان و همچنین افشای مسیرهای قاچاق نفت کرکوک و اقلیم کردستان به ایران اتخاذ شده است.