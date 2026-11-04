حکم قضایی فدرال ممانعت از مداخله دولت ترامپ در انتخابات ایالتی آمریکا

دادگاه‌های فدرال آمریکا تلاش‌های دولت ترامپ برای حذف رای‌دهندگان فاقد تابعیت را به دلیل نادرستی فهرست‌ها و نقض حاکمیت ایالت‌ها متوقف کردند. این اقدام در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای انجام شد.

دادگاه‌های فدرال در ایالات متحده آمریکا هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای ، با صدور چندین حکم قضایی مهم، تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای اعمال فشار بر مقامات انتخاباتی ایالت‌ها را محدود کردند. این تصمیمات قضایی مستقیماً جلوی اقدامات اجرایی دولت را برای جلوگیری از رای‌دهی افرادی که ادعا می‌شود فاقد تابعیت آمریکایی هستند، گرفت. خبرگزاری رویترز در آخرین ساعات سه‌شنبه ۱۲ آبان به وقت شرق آمریکا گزارش داد که قضات فدرال در ساعات منتهی به آغاز فرایند رای‌گیری، احکامی صادر کردند که بخشی از این مداخلات دولت را متوقف نمود.

توقف مداخله دولت و نادرستی فهرست‌های رای‌دهندگان

قضات فدرال در احکام خود به‌وضوح تاکید کرده‌اند که دولت با ورود مستقیم به حوزه مدیریت انتخابات، از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، مسئولیت اصلی برگزارکنندگی انتخابات و ثبت‌نام رای‌دهندگان بر عهده ایالت‌ها است نه دولت فدرال. دادگاه‌ها همچنین دریافتند که فهرست‌های تهیه‌شده توسط دولت از افرادی که ادعا می‌شود بدون تابعیت برای رای‌دهی ثبت‌نام کرده‌اند، حاوی اطلاعات نادرست است. این نادرستی‌ها می‌تواند منجر به محروم شدن شهروندان قانونی از حق رای شود، به‌ویژه کسانی که تابعیت آمریکا را از طریق فرایندهای قانونی دریافت کرده‌اند.

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در ماه‌های گذشته، هم‌زمان با تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در هر دو مجلس کنگره، دولت ترامپ اقدامات خود را برای مقابله با رای‌دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا تشدید کرده بود. ترامپ و متحدانش رای‌دادن این افراد را مشکلی گسترده در نظام انتخاباتی آمریکا توصیف می‌کنند، در حالی که شواهد موجود نشان می‌دهد چنین مواردی بسیار نادر است. تلاش‌های دولت در این زمینه بارها با مخالفت دادگاه‌ها روبه‌رو شده و قضات تاکید کرده‌اند که حاکمیت ایالت‌ها در اداره انتخابات باید محترم شمرده شود.

واکنش‌های حقوقی دیوان عالی و وزارت دادگستری

تازه‌ترین شکست‌های حقوقی دولت ترامپ روز دوشنبه ۱۱ آبان رقم خورد. یک قاضی فدرال در ایالت واشینگتن، دولت را از درخواست از مقامات انتخاباتی کالیفرنیا برای شمارش نکردن آرای افراد درج‌شده در فهرست رای‌دهندگان مظنون به نداشتن تابعیت منع کرد. این احکام پس از آن صادر شد که دیوان عالی آمریکا درخواست دولت ترامپ برای مداخله در پرونده‌ای علیه مقامات انتخاباتی کالیفرنیا را به‌سرعت رد کرد. وزارت دادگستری در این پرونده خواستار آن شده بود که آرای پستی بیش از ۲۰ هزار نفر در کالیفرنیا شمارش نشود؛ افرادی که دولت مدعی است ممکن است تابعیت آمریکایی نداشته باشند.

دیوید بکر، مدیر اجرایی مرکز نوآوری و پژوهش انتخاباتی، سازمانی غیرحزبی که به مقامات انتخاباتی مشاوره می‌دهد، گفت دیوان عالی نیز مانند دادگاه‌های فدرال سراسر کشور، بر حاکمیت ایالت‌ها در اداره انتخابات تاکید کرده است. او افزود هر بار ادعاهای دولت درباره رای‌دادن افراد فاقد تابعیت مورد بررسی قضایی قرار گرفته، این ادعاها به‌سرعت بی‌اساس از آب درآمده است. کرستن پلس، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، ضمن ابراز ناامیدی از تصمیم دیوان عالی اعلام کرد این حکم به معنای پایان تلاش‌های دولت نیست.

تغییر رویکرد و اعزام ناظران به مراکز رای‌گیری

کرستن پلس گفت وزارت دادگستری ناظران انتخاباتی را به کالیفرنیا و دیگر نقاط کشور اعزام می‌کند تا بر رعایت قوانین فدرال نظارت کنند. پلس همچنین تاکید کرد دولت به پیگرد قضایی عاملان تقلب انتخاباتی و استفاده از دیگر راهکارهای حقوقی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود تنها شهروندان واجد شرایط آمریکایی رای می‌دهند. با وجود شکست‌های پیاپی دولت در دادگاه‌ها، همه احکام قضایی علیه آن نبوده است. سه‌شنبه ۱۲ آبان، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا با شش رای موافق در برابر پنج رای مخالف، حکم دادگاه بدوی را که دولت را از تهدید مقامات انتخاباتی به پیگرد قضایی منع می‌کرد، لغو کرد.

حکم پیشین، دولت را از تهدید مقاماتی که از اجرای درخواست‌های آن درباره رای‌دهندگان مظنون به نداشتن تابعیت خودداری می‌کردند، منع کرده بود. سخنگوی وزارت دادگستری از این تصمیم استقبال کرد و گفت دادگاه اهمیت و قانونی بودن تلاش‌های دولت برای حفاظت از سلامت انتخابات را به رسمیت شناخته است. در پرونده‌ای دیگر، یک قاضی فدرال در واشینگتن شامگاه دوشنبه درخواست انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان (NAACP) برای جلوگیری از اعزام نیروهای مجری قانون فدرال به‌عنوان ناظر به مراکز رای‌گیری را رد کرد.

پیروزی‌های تگزاس و دعاوی قضایی در آلاسکا

قاضی با استناد به تضمین‌های وزارت دادگستری مبنی بر اینکه ناظران وابسته به نهادهای مجری قانون فدرال بدون سلاح و با پوشش اداری غیررسمی در مراکز رای‌گیری حضور خواهند یافت، این درخواست را نپذیرفت. پرونده قضایی دیگری نیز درباره نتیجه انتخابات سنا در ایالت آلاسکا در جریان است. وزارت دادگستری از یک دادگاه تجدیدنظر خواسته است شکایت این وزارتخانه را که با هدف جلوگیری از تایید نتیجه انتخابات مجلس سنا در آلاسکا مطرح شده بود، دوباره به جریان بیندازد.

این شکایت به شرایطی مربوط است که دن سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه کنونی آلاسکا، با اختلاف اندکی شکست بخورد. وزارت دادگستری استدلال کرده است که حضور نامزد دیگری با نام خانوادگی مشابه سالیوان در برگه‌های رای می‌تواند موجب سردرگمی رای‌دهندگان شود. ترامپ که همچنان به‌اشتباه مدعی است شکست او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ نتیجه تقلب بوده، مدت‌هاست مقامات انتخاباتی ایالت‌ها را به کوتاهی در جلوگیری از تقلب متهم می‌کند. متحدان او پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ شکایت قضایی برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات مطرح کردند که هیچ‌یک به تغییر نتیجه انتخابات منجر نشد.