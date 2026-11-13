حکم انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا برای خسوس اوونو و رکوردشکنی هری کین

فدراسیون فوتبال اسپانیا دروازه‌بان آندورا را به ۱۲ بازی محروم کرد. هری کین نیز با ۹۱ گل ملی رکورد پیتر شیلتون را شکست. بررسی جزئیات و واکنش‌ها.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا حکمی سنگین برای خسوس اوونو ، دروازه‌بان باشگاه آندورا صادر کرد. این بازیکن به دلیل برخورد خطرناک با خسوس د میگل ، مهاجم تیم تنریف، به ۱۲ جلسه محرومیت از بازی‌ها محکوم شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که د میگل در پی این حادثه تراژیک، روز بعد درگذشت.

جزئیات برخورد منجر به مرگ و مجازات ۱۲ جلسه‌ای

کمیته انضباطی این فدراسیون اعلام کرد که مجازات ۱۲ جلسه‌ای، سخت‌ترین مجازاتی است که مقررات فعلی برای این نوع حوادث اجازه می‌دهند. د میگل در زمین مسابقه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت و سپس با برانکارد از میدان خارج شد. متاسفانه این بازیکن یک روز پس از رویداد، جان باخت.

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در دقایق پایانی بازی بین تنریف و آندورا، اوونو در تلاش برای تصاحب توپ، با پای بالا به د میگل برخورد کرد. این صحنه منجر به اخراج مستقیم دروازه‌بان آندورا با کارت قرمز شد. مانوئل آنخل پرس هرناندس، داور مسابقه، در گزارش رسمی خود ثبت کرده است که اوونو از نیروی بیش از حد در این درگیری استفاده کرده است.

گزارش داور تنها سند موجود در پرونده رسیدگی انضباطی بوده و کمیته موظف است تنها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در این گزارش، میزان مجازات را تعیین کند. در این گزارش، صحنه برخورد به عنوان یک درگیری خشونت‌آمیز توصیف شده که در آن بازیکن با نیروی زیاد وارد برخورد شده، در حالی که توپ در جریان رقابت دو بازیکن بوده است.

پیامدهای بعدی این برخورد که در گزارش داور نیز ثبت شده و علنی و شناخته‌شده هستند، برای تشدید مجازات تا بالاترین میزان مجاز در نظر گرفته شده‌اند. کمیته تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از سقف مجازاتی که در ماده مورد استناد به‌صراحت تعیین شده است، فراتر رود. امکان اعتراض به حکم کمیته انضباطی نزد کمیته تجدیدنظر فدراسیون فوتبال اسپانیا، ظرف ۱۰ روز کاری وجود دارد.

واکنش‌ها و شرایط تیم آندورا پس از حادثه

تیم آندورا عصر دوشنبه، یک هفته پس از جان باختن خسوس د میگل، تمرینات خود را از سر گرفت. بازیکنان آندورا پیش‌تر، چهارشنبه هفته قبل، در یک جلسه تمرینی اختیاری گرد هم آمده بودند و به یاد این فوتبالیست یک دقیقه سکوت کرده بودند. قاضی واحد مسابقات نیز نتیجه دیدار را همان تساوی ۲ بر ۲ اعلام کرد که هنگام توقف مسابقه روی تابلوی ورزشگاه ثبت شده بود.

در حکم کمیته انضباطی آمده است: محرومیت ۱۲ جلسه‌ای، بالاترین مجازاتی است که مقررات انضباطی برای وقایع توصیف‌شده در گزارش داور اجازه می‌دهد. کمیته انضباطی پیش‌تر هنگام انتشار احکام مربوط به هفته دوازدهم لیگ دسته دوم اسپانیا، تصمیم‌گیری درباره این پرونده را به تعویق انداخته بود تا بررسی‌های لازم انجام شود.

ریکوردشکنی هری کین و دریافت پیراهن ویژه

همزمان با اخبار مربوط به فوتبال اسپانیا، هری کین، مهاجم تیم ملی انگلستان، رکورد تاریخی دیگری را شکست. او شب گذشته و پیش از دیدار انگلستان و کرواسی در ورزشگاه ومبلی، از پیتر شیلتون پیراهن ویژه‌ای دریافت کرد. کین که ۹۱ گل ملی دارد، با این موفقیت از سد رکورد شیلتون عبور کرد.

کین در مورد این رویداد گفت: موضوع من نیستم، موضوع تیم است. او اضافه کرد: عاشق حضور در تمام اردوهای تیم ملی انگلستان هستم و عاشق بازی کردن در هر مسابقه و نمایندگی کشورم به بهترین شکل ممکن هستم. این پیراهن نمادی از افتخار ملی است و کین تلاش کرده آن را شایسته بداند.

تحلیل مسیر شغلی و واکنش‌های هم‌تیمی‌ها و مربیان

توماس توخل، سرمربی انگلستان، درباره رکوردشکنی هری کین گفت: او شایسته توپ طلای ۲۰۲۶ بود و حالا با ۱۲۶ بازی، رکورد تاریخ تیم ملی را می‌شکند. کین ۳۳ ساله در دوران حضورش در تیم ملی، احساسات گوناگونی را تجربه کرده است و حالا به بهترین گلزن تاریخ انگلستان تبدیل شده است.

کین پس از از دست دادن ضربه پنالتی در شکست انگلستان مقابل فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲، به‌سختی جلوی اشک‌هایش را گرفت. در مقابل، پس از پیروزی مقابل کرواسی در جام جهانی تابستان امسال، همراه هواداران ترانه Wonderwall را خواند؛ لحظه‌ای که آن را یکی از محبوب‌ترین لحظات تمام دوران حضورش در تیم ملی توصیف کرد.

کیهارت درباره مهاجم جوان تاتنهام که پس از به ثمر رساندن ۲۶ گل در ۴۲ مسابقه لیگ و جام حذفی فصل ۱۵-۲۰۱۴ به تیم ملی دعوت شده بود، به بی‌بی‌سی اسپورت گفت: اولین واکنشم وقتی به تیم ملی آمد این بود که این دیگر کیست؟ بعد با خودم گفتم: عجب، بازیکن خوبی است! بعد هم مرتب به تیم ملی برمی‌گشت و واکنشم این بود که خدای من، دارد بهتر و بهتر می‌شود!

کین که در لندن متولد شده و در چینگفورد بزرگ شده است، از کودکی که رویای فوتبال داشت به کاپیتان تیم ملی کشورش تبدیل شد. او در پنج سالگی، در یکی از تکالیف مدرسه درباره آرزویش برای فوتبالیست شدن نوشت و آخر هفته‌ها را همراه پدرش، پاتریک، و برادرش، چارلی، در پارک محلی ریج‌وی به فوتبال بازی کردن می‌گذراند.