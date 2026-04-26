حکم دادگاه در پرونده قتل همسر با ادعای مهدور الدم بودن

دادگاه ادعای مردی را که با اعتقاد به مهدور الدم بودن همسرش او را به قتل رسانده بود، پذیرفت و پس از فراز و نشیبهای متعدد، در نهایت حکم به زندان و پرداخت دیه صادر کرد. این پرونده با اعتراض اولیای دم و نقض حکم اولیه در دیوان عالی کشور همراه بود.
دادگاه در مورد پروندهای پیچیده و تکاندهنده که ریشه در اختلافات خانوادگی و ادعای مهدور الدم بودن همسر دارد، حکم صادر کرد. این پرونده که به قتل یک زن افغان به نام مینا در تهران در سال ۱۴۰۰ بازمیگردد، با پیچیدگیهای فراوانی همراه بوده و مراحل مختلف رسیدگی را طی کرده است.
ماجرا با اعلام خبر قتل مینا به پلیس تهران آغاز شد. تحقیقات اولیه نشان داد که مینا و همسرش، نعمت، دچار اختلافات عمیقی بودند که پس از بازگشت نعمت از یک سفر به افغانستان شدت یافته بود. خواهر مقتول در اظهارات خود به پلیس، از بدبینی شدید نعمت نسبت به مینا پس از بازگشتش از سفر و تاثیر این بدبینی بر روابط آنها سخن گفت.
او همچنین توضیح داد که نعمت در روز حادثه همراه با فرد دیگری به خانه آنها آمده و در مقابل چشمان او مینا را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. این اظهارات منجر به شناسایی و دستگیری نعمت و همدستش در حوالی محل جنایت شد. هر دو متهم در بازجوییها به همدستی در قتل اعتراف کردند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری استان تهران ارسال گردید.
در نخستین جلسه رسیدگی، اولیای دم، که مسئولیت سرپرستی فرزند خردسال مینا را نیز بر عهده داشتند، درخواست قصاص برای نعمت کردند. اما نعمت در دفاع از خود، ادعای عجیبی را مطرح کرد. او مدعی شد که پس از بازگشت از افغانستان، متوجه ارتباط مینا با مرد دیگری شده و برای اطمینان از این موضوع، از افراد در افغانستان سوال کرده است. به گفته او، آنها به او اطلاع دادهاند که مینا به دلیل این ارتباط، مهدور الدم است.
نعمت مدعی شد که بر اساس این اطلاعات، تصمیم به قتل همسرش گرفته است. او توضیح داد که پس از تهیه سلاح، به خانه خواهر همسرش رفته و با شلیک گلوله به زندگی مینا پایان داده است.
همدست نعمت نیز در دفاعیات خود، ادعا کرد که نعمت مدارکی را به او نشان داده که به گفته خودش، ثابت میکرد همسرش مهدور الدم است و او فریب این ادعا را خورده و همراه نعمت به خانه آنها رفته است، اما هیچ نقشی در شلیک گلوله نداشته است. در پایان رسیدگی اول، دادگاه ادعای مطرح شده مبنی بر مهدور الدم بودن مینا را پذیرفت و نعمت را به ۵ سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد.
این حکم با اعتراض شدید اولیای دم مواجه شد و آنها به دیوان عالی کشور شکایت کردند. دیوان عالی کشور نیز با نقض حکم اولیه، پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد. در بررسی مجدد، شعبه سوم دادگاه، حکم ۳ سال حبس را برای نعمت صادر کرد. این حکم نیز مورد اعتراض قرار گرفت، اما دیوان عالی کشور آن را تایید کرد.
با این حال، دیوان عالی کشور به این نکته اشاره کرد که در حکم صادره، در مورد دیه اظهار نظری نشده است و به همین دلیل، پرونده را مجدداً به شعبه سوم بازگرداند تا در خصوص دیه تصمیمگیری شود. در جلسه رسیدگی نهایی، نعمت یک بار دیگر ادعا کرد که هیچ محکومیتی نباید برای او در نظر گرفته شود، اما با توجه به تایید حکم در دیوان عالی کشور، دفاعیات او بیمورد تشخیص داده شد.
وکیل اولیای دم نیز در این جلسه اعلام کرد که آنها درخواست دیه دارند. در نتیجه، دادگاه برای تصمیمگیری در مورد میزان دیه، وارد شور شد. این پرونده نشاندهنده پیچیدگیهای مسائل خانوادگی، تاثیر باورهای فرهنگی و مذهبی بر تصمیمات افراد و اهمیت بررسی دقیق و همهجانبه در رسیدگی به پروندههای جنایی است. همچنین، این پرونده بر لزوم توجه به حقوق قربانیان و اولیای دم و جبران خسارتهای وارده به آنها تاکید دارد.
نتیجه نهایی این پرونده و میزان دیه تعیین شده، تاثیر بسزایی بر زندگی فرزند خردسال مقتول و آینده اولیای دم خواهد داشت
