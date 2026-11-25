دادگاه حکمیت ورزش عنوان جام ملت‌های آفریقا را به سنگال بازگرداند. فدراسیون فوتبال مراکش به دادگاه فدرال سوئیس شکایت کرد. فیفا میزبانی جام جهانی ۲۰۳۱ را به آمریکا واگذار کرد.

دادگاه حکمیت ورزش روز سه‌شنبه، ۳ آذر، با رد تمام اعتراضات وارد شده، حکم قهرمانی تیم ملی سنگال در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ را قطعی اعلام کرد. این تصمیم پس از بازگشت تاریخی این عنوان به سنگال، واکنش فوری فدراسیون فوتبال مراکش را در پی داشت که اعلام کرده تمام اقدامات قانونی برای لغو این رای را آغاز نموده است.

لغو حکم قهرمانی و واکنش فدراسیون فوتبال مراکش

فدراسیون فوتبال مراکش صراحتا اعلام کرده است که قصد دارد برای نقض رای صادر شده توسط دادگاه حکمیت ورزش، به بالاترین مرجع حقوقی ورزشی، یعنی دادگاه فدرال سوئیس، مراجعه کند. این فدراسیون مدعی است که فرآیند داوری در فینال این رقابت‌ها که در ژانویه در رباط برگزار شد و با پیروزی یک بر صفر سنگال در وقت‌های اضافه پایان یافت، فاقد اعتبار بوده است. بنابراین، این نهاد صریحا اعلام کرده که از تمامی مجاری قانونی ممکن برای بازپس‌گیری جام استفاده خواهد کرد.

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بر اساس توضیحات دادگاه حکمیت ورزش، تصمیم داور اصلی مسابقه مبنی بر از سرگیری بازی پس از وقفه‌ای طولانی ناشی از اعتراض شدید بازیکنان سنگال به اعلام پنالتی به سود مراکش، کاملاً در حیطه اختیارات قانونی او بوده است. این نهاد حقوقی تأکید کرده که هیچ‌گونه تخلف آیین‌دادرسی در روند رسیدگی رخ نداده و تصمیم نهایی کاملاً منطبق بر اساسنامه فیفا و قوانین ورزشی بین‌المللی صادر شده است.

امکان موفقیت اعتراض مراکش و نقش دادگاه فدرال سوئیس

کارشناسان حقوقی بین‌المللی شانس موفقیت فدراسیون فوتبال مراکش در دادگاه فدرال سوئیس را بسیار اندک می‌دانند. دلیل اصلی این موضوع این است که دادگاه فدرال سوئیس صلاحیت ورود به ماهیت فنی و محتوای پرونده فوتبال یا تعیین تیم قهرمان را ندارد و تنها به بررسی ایرادات شکلی و آیین‌دادرسی می‌پردازد.

این دادگاه تنها در صورتی می‌تواند رای قبلی را باطل کند که ثابت شود تخلفات فاحش در روند رسیدگی صورت گرفته است. در صورت احراز چنین تخلفی، پرونده برای بررسی مجدد به همان دادگاه حکمیت ورزش بازگردانده می‌شود. این فرآیند پیچیده می‌تواند ماه‌ها زمان ببرد و عملاً سرنوشت نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ را تغییر ندهد، زیرا اصل موضوع از دیدگاه این مرجع بسته شده است.

واگذار شدن میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ به چهار کشور

در جریان یک کنگره فوق‌العاده، فدراسیون جهانی فوتبال رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان سال ۲۰۳۱ را به چهار کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این رقابت‌ها برای نخستین بار در تاریخ با حضور ۴۸ تیم ملی و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. این تغییر ساختار، ابعاد جدیدی به بزرگترین رویداد فوتبالی زنان جهان بخشیده است.

دونالد ترامپ با انتشار پیامی در پلتفرم تروث سوشال، ابراز افتخار کرد که میزبانی این رویداد در آمریکا خواهد بود. او اعلام کرد که این مسابقات تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده دارد و موجب گسترش محبوبیت فوتبال در سراسر جهان می‌شود. ترامپ از جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، و تیم اجرایی او به دلیل تلاش‌های موفقیت‌آمیز در جلب میزبانی قدردانی کرد.

گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های ورزشی نشان می‌دهد که ایالات متحده میزبان بیش از ۸۰ بازی از مجموع ۱۰۴ دیدار خواهد بود. کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بتواند بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر را جذب کند و درآمدی بالغ بر چهار میلیارد دلار برای اقتصاد منطقه ایجاد کند. این ارقام بی‌سابقه‌ترین میزان بازدید و درآمد در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

انتظار برای انتخاب شهرها و واگذاری میزبانی دوره بعد

با وجود قطعی شدن میزبانان اصلی، فهرست نهایی شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز منتشر نشده است. مقامات آمریکایی در حال مذاکره برای دستیابی به توافق‌های مالی جذاب‌تری با فدراسیون جهانی فوتبال هستند. روند رسمی انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. سیندی پارلو کون، رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا، اعلام کرد که این رویداد بزرگترین گام تاریخ فوتبال زنان خواهد بود.

در همین نشست، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان سال ۲۰۳۵ نیز به انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز واگذار شد. این دوره از رقابت‌ها برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ در بریتانیا برگزار می‌شود؛ سالی که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان برای اولین و تنها بار قهرمان جهان شد. این رویداد می‌تواند مسیر فوتبال زنان را در این کشور به شکلی مشابه رویداد سال ۱۹۹۹ تغییر دهد.