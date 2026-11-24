حکم دادگاه برای پرستو احمدی و سه همکارش سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری به ۷۴ ضربه شلاق صادر شد.

حکم دادگاه برای پرستو احمدی ، خواننده اصفهانی، و چهار تن از همکارانش در اجرای موسیقی، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق صادر شد. این حکم در پی انتشار ویدیوی یک اجرای موسیقی تحت عنوان " کنسرت فرضی" است که پرستو احمدی ، سهیل فقیه‌نصیری ، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری در آن حضور داشتند. این اقدام حقوقی نزدیک به دو سال پس از برگزاری آن اجرا که در یک کاروانسرای تاریخی فیلم‌برداری شده بود، رقم خورده است.

جزئیات اجرایی و پرونده قضایی کنسرت فرضی

این اجرای موسیقی که پرستو احمدی در آذرماه ۱۴۰۳ آن را برای مخاطبان خود منتشر کرد، با هدف خواندن برای مردمی که او دوستشان دارد طراحی شده بود. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت که می‌خواهد صدای دختری باشد که برای مردمی که دوستشان دارد می‌خواند و مخاطبان را به تخیل دعوت کرد. این اجرا در فضای باز یک کاروانسرای تاریخی و مقابل دوربین‌ها انجام شد و پس از آن در کانال یوتیوب پرستو احمدی منتشر گردید. سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری به عنوان نوازندگان در این پروژه هنری با پرستو احمدی همکاری کردند. آنچه برای این گروه رخ داد، با تصویری که از یک کنسرت موسیقی معمولی در ذهن می‌گنجد، تفاوت‌های بنیادینی داشت و منجر به تشکیل پرونده قضایی، دستگیری و در نهایت صدور این حکم تنبیهی شد.

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واکنش مینا دریس و مقایسه با کشورهای مسلمان

مینا دریس، خواننده ساکن آمریکا که سابقه فعالیت طولانی در ایران را دارد، اجرای این حکم را به قامت عزت نفس زن وارد دانست و آن را بسیار تلخ خواند. او در اظهاراتی به دویچه‌وله فارسی اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای مسلمان مانند مالزی، زنان مسلمان با حجاب و حتی در ماه رمضان به صورت آزادانه می‌خوانند و می‌رقصند. مینا دریس سوال کرد که چرا در ایران صدای زن تا این حد ممنوع شده و نتیجه آن شلاق زدن است. او با اشاره به اجراهای جولیا پطروس، خواننده لبنانی، این موضوع را در تناقض با وضعیت کنونی پرستو احمدی دانست. جولیا پطروس به دلیل ترانه‌های میهن‌پرستانه و حمایت از مقاومت، در میان حامیان محور مقاومت محبوبیت دارد و تصاویر اجرای او در باغ فردوس تهران چند ماه پیش پخش شد.

واکنش هنرمندان و سکوت برخی خوانندگان مرد

کیهان کلهر، نوازنده و آهنگساز برجسته، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از پرستو احمدی حمایت کرد و نوشت که نام این هنرمندان در تاریخ سرکشان ظلمت‌ستیز ثبت شده است. حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده، پیش‌تر اجرای حکم شلاق برای پرستو احمدی را مشاهده عصر حجر توصیف کرد. با این حال، بسیاری از خوانندگان مرد حاضر در ایران واکنش رسمی نشان ندادند. بهمن بابازاده، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، در تاریخ دوم آذر نوشت که در شبی که ۱۴ خواننده در تهران و سراسر ایران کنسرت برگزار کردند، حتی یک نفر درباره اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی حرفی نزد. مینا دریس این سکوت را ناشی از ترس هنرمندان از خطر جانی یا اقتصادی دانست و اشاره کرد که برخی مانند مهدی یراحی به دلیل اعتراضات خانه‌نشین شده‌اند.