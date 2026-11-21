حکم اعدام کامران به دلیل درگیری منجر به قتل با دریافت غرامت و جلب رضایت خانواده مقتول متوقف شد. جزئیات اعاده دادرسی و شرایط دفاع از خود در این پرونده.

پرونده جنایی مربوط به درگیری منجر به قتل که دو سال پیش رسانه‌ای شد، با اتفاق تازه‌ای رو به پایان گذاشت. کامران ، جوانی که به دلیل درگیری با یک راننده وانت و استفاده از چاقو باعث مرگ وی شده بود، سرانجام موفق به جلب رضایت اولیای دم شد.

داستان از جایی آغاز شد که ماموران پلیس دو سال قبل خبر یک درگیری خونین را دریافت کردند. حضور در محل حادثه و بررسی‌های پزشکی قانونی نشان داد مرد جوانی که بر اثر ضربه چاقو مصدوم شده بود، جان خود را از دست داده است. در پی این رویداد، ضارب که نام او کامران است، توسط ماموران دستگیر و بازداشت شد.

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جزئیات درگیری و دفاع از خود

کامران در اظهارات اولیه خود ادعا کرد که قصد قتل نداشته و تنها از خود دفاع کرده است. وی توضیح داد که آن شب همراه با نامزدش برای گشت زدن و شام خوردن از خانه خارج شده بود. این جوان اعتراف کرد که به دلیل مصرف الکل در حالت مستی به سر می‌برده است.

کامران بیان کرد که هنگام ورود به یک کوچه بن‌بست، با یک وانت ضایعاتی مواجه شده که راه را برایش بسته است. راننده خودرو با فحش ناسزا اعلام کرده که او ورود ممنوع است. در جریان بحث پیش آمده، راننده چاقو کشیده و کامران نیز چاقویی را به سمت او پرتاب کرده که به گردن راننده برخورد کرده و منجر به فوت وی شده است.

نقش الکل و حکم دیوان عالی

مدارک پزشکی قانونی نشان داد که میزان الکل در خون کامران وجود دارد، اما این میزان به حدی نبوده که موجب زوال عقل و بی‌هوشی کامل شود. با وجود دفاعیات او مبنی بر عدم توانایی در تشخیص درست خطر، کیفرخواست قتل عمد علیه وی صادر شد و پرونده به شعبه ده دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید.

در جلسات دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص کردند و کامران نیز اتهام قتل عمد را رد کرد. در نهایت، دادگاه متهم را به قصاص محکوم کرد. این رأی در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پس از تایید دیوان، نام کامران در لیست اعدامیان قرار گرفت.

اعاده دادرسی و جلب رضایت

کامران و وکیل وی درخواست اعاده دادرسی دادند که مورد پذیرش قرار گرفت. استدلال آن‌ها بر این بود که حمله ناگهانی مقتول و همچنین مصرف الکل توسط کامران، باعث شده تا او نتواند شدت خطر را به درستی ارزیابی کند. بنابراین ضربه وارد شده واکنشی غیرارادی به حمله بوده است.

زمانی که نوبت به رسیدگی مجدد در دادگاه فرا رسید، وکیل کامران اطلاع داد که اولیای دم در قبال دریافت مبلغی به عنوان غرامت، رضایت داده‌اند. این خبر منجر به توقف بررسی اعاده دادرسی و از سوی دیگر، بعد از اخذ رضایت کامل، پرونده از جنبه عمومی جرم مجدداً در جریان افتاد.

تسویه حساب مالی و پایان پرونده

با قبول گذشت اولیای دم، حکم اعدام از اجرا بازماند. خانواده کامران در حال حاضر در تلاش برای تامین مبلغ درخواستی اولیای دم هستند تا پرداخت غرامت کامل شود. این اقدام حقوقی باعث شد تا مجازات قصاص منتفی شده و پرونده با دریافت رضایت‌نامه به پایان برسد.