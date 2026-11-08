حکم اعدام محمدمهدی پارسا در اهواز صادر شد

حکم اعدام محمدمهدی پارسا، فعال مدنی در اهواز، به اتهام محاربه توسط دادگاه انقلاب صادر شد. جزئیات پرونده، تاریخ صدور حکم و واکنش‌های حقوق بشری را بخوانید.

دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام محمدمهدی پارسا ، از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در خوزستان را صادر کرد. این حکم روز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ توسط شعبه اول این دادگاه به ریاست قاضی احسان ادبی‌مهر اعلام گردید و هم‌زمان با آن، مجموعاً ۲۰ سال حبس برای سایر اتهامات وی تجویز شد.

جزئیات اتهامات و پرونده قضایی

بر اساس اسناد دادگاه، محمدمهدی پارسا تحت اتهام محاربه و از طریق مشارکت در تخریب یک بانک دولتی در شهر اهواز، به مجازات اعدام محکوم شده است. این اتهام اصلی در کنار دو اتهام دیگر که منجر به مجموعا ۲۰ سال زندان برای ایشان شده، پرونده قضایی ایشان را شکل داده است.

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دادگاه انقلاب همچنین پارسا را به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی به ۱۰ سال حبس محکوم نموده است. علاوه بر این، اتهام همکاری با دول متخاصم که دلیل محکومیت به ۱۰ سال حبس دیگر می‌باشد، در حکم نهایی قاضی ادبی‌مهر ثبت شده است. این آرای قضایی نشان‌دهنده شدت گرفتن پیگرد قانونی بازداشت‌شدگان در استان خوزستان است.

محرمانگی روند دادرسی و اعتراضات

یک منبع مطلع نزدیک به محمدمهدی پارسا به خبرگزاری هرانا گزارش داده است که متهم در جریان رسیدگی قضایی به پرونده خود، از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است. این ادعا بیانگر نقض حقوق دفاعی در فرآیند دادرسی این شهروند اهل قلعه‌تل در استان خوزستان می‌باشد.

شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ و هم‌زمان با جریان اعتراضات سراسری در اهواز، یک بانک دولتی در این شهر مورد تخریب قرار گرفت. پس از این رخداد، برای شماری از معترضان حاضر در صحنه حوادث، پرونده‌های قضایی تشکیل شد که پرونده محمدمهدی پارسا نیز در این زمره قرار می‌گیرد.

بازداشت و وضعیت فعلی زندانی

محمدمهدی پارسا روز ۲۱ دی ۱۴۰۴ در شهر اهواز بازداشت شد. پس از اخذ بازداشت، وی ابتدا به زندان شیبان اهواز منتقل گردید. این زندان که محل نگهداری بسیاری از متهمان امنیتی و سیاسی در خوزستان است، اکنون محل حبس محمدمهدی پارسا محسوب می‌شود.

در حال حاضر، محمدمهدی پارسا همچنان در زندان شیبان اهواز به سر می‌برد و حکم اعدام صادره علیه وی مورد پیگیری نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. این در حالی است که اعتراضاتی به نحوه برگزاری دادگاه و حذف وکیل مدافع در جریان دادرسی ایشان وارد شده است.