حکایت تام باراک و عراق: از قیمومیت تا سیطره بر منابع

نمایندگان و تحلیلگران عراقی دخالت‌های تام باراک، فرستاده ترامپ را نقض حاکمیت ملی دانسته و خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی و پایان نفوذ واشنگتن در تصمیمات سیاسی و اقتصادی شدند.

علاء الحیدری ، نماینده مجلس عراق در تاریخ چهارشنبه بیستم آبان ماه سال هزار و چهارصد و پنج، با انتقاد تند از سیاست‌های واشنگتن اعلام کرد که دولت ایالات متحده آمریکا به دخالت آشکار و مستمر خود در امور داخلی این کشور ادامه می‌دهد. وی تاکید داشت که هرگونه خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی باید کاملاً جامع باشد و شامل خودداری مطلق از هرگونه دخالت در تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق شود.

تهدید حاکمیت توسط فرستاده ویژه

الحیدری تصریح کرد که ایالات متحده همچنان به اعمال قیمومیت خود و دخالت در جزئیات مسائل عراق، به ویژه از طریق اقدامات فرستاده خاص خود، تام باراک، ادامه می‌دهد. نماینده پارلمان عراق این رفتار را نقض آشکار حاکمیت کشور و استقلال تصمیم‌گیری ملی آن قلمداد کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی منجر به تضعیف بنیان‌های دولتی خواهد شد.

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وی افزود که مطالبات ملی عراق محدود به پایان دادن ظاهری به حضور نظامی نیست، بلکه مستلزم خروج کامل است تا دست واشنگتن از تصمیمات سیاسی کوتاه شود و به هیمنه آن بر امور امنیتی و اقتصادی عراق پایان دهد. الحیدری معتقد است که بازگشت حاکمیت واقعی تنها با پایان دادن نفوذ و هیمنه خارجی میسر می‌شود.

تحلیلگران: بازگشت دوران پل برمر

ابراهیم السراج، تحلیلگر امور سیاسی عراقی نیز با اشاره به دخالت‌های گسترده تام باراک، فرستاده دونالد ترامپ، گفت که حاکمیت در عراق در سایه تداوم قیمومیت آمریکا به باد رفته است و در عمل وجود ندارد. وی بیان کرد که ایالات متحده در راستای گسترش نفوذ و هیمنه خود در عراق حرکت می‌کند و این روند نگران‌کننده است.

السراج با طرح این سوال که وقتی تام باراک به نخست وزیر امر و نهی می‌کند و از او می‌خواهد با گروه‌های مقاومت که سوپاپ امنیت عراق هستند بجنگد، پس حاکمیت کجاست؟ افزود که گویا دوره حاکم مدنی، اشاره به پل برمر حاکم نظامی آمریکایی پس از اشغال عراق در سال دو هزار و سه، بار دیگر برگشته اما این بار تحت نام تام باراک.

این تحلیلگر عراقی خاطرنشان ساخت که ایالات متحده پس از ضربات مهلکی که در جنگ نظامی علیه مقاومت متحمل شده است، در حال حاضر علاوه بر تسلط نظامی و امنیتی خود، به دنبال سیطره بر قوه قضائیه عراق و تسلط بر منابع و ثروت‌های کشور است. وی ادامه داد که این شرایط تصویر واضحی را منتقل می‌کند که دولت صرفاً کارمند تام باراک، حاکم جدید عراق، است.

فشار برای تغییر روابط تجاری و مرزی

عبدالله احمد الدلیمی، عضو ائتلاف الانبار عراق، پیش از این نیز با اشاره به ماموریت تام باراک در عراق، فاش کرد که باراک از دولت علی الزیدی خواسته است که در راستای گسترش روابط تجاری با شیخ‌نشینان خلیج فارس حرکت کند. وی همچنین اعلام کرد که باراک خواستار پرداخت بدهی‌های عراق به ایران نه با دلار بلکه فقط با دینار شده است.

الدلیمی اضافه کرد که تام باراک درخواست کرده است حریم هوایی خود با ایران را به روی تردد مسافران و کالاها ببندد. این در حالی است که فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در گفتگو با شبکه الجزیره گفته بود که ایالات متحده به طور رسمی خواستار بستن همه گذرگاه‌های مرزی ما با ایران به استثنای دو گذرگاه شده است.

هشدار درباره اتهام تروریسم

بر اساس گزارش‌های سیاسی، ایالات متحده در صورت انحصار نیافتن سلاح در عراق، این کشور را حامی تروریسم تلقی می‌کند. این تهدیدها نشان‌دهنده عمق فشارهایی است که واشنگتن بر بغداد وارد می‌کند تا منافع خود را در منطقه تضمین نماید و اجازه ندهد عراق مسیر مستقلی را در پیش گیرد.