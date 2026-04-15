شکست سه بر صفر تراکتور مقابل الشباب الاهلی در لیگ نخبگان آسیا و حذف این تیم، در حالی رقم خورد که حواشی سیاسی و اجتماعی متعددی، از جمله اعتراض به شرایط برگزاری بازی، اخراج جنجالی دروازهبان و کنایههای رسانهای به سردار آزمون، سایه سنگینی بر این رقابت انداخت.
دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و الشباب الاهلی امارات در چارچوب رقابتهای لیگ نخبگان آسیا ، روز سهشنبه، بیست و پنجم فروردین ماه، در کشور عربستان برگزار شد. این مسابقه که با نتیجه سه بر صفر به سود تیم اماراتی به پایان رسید، منجر به حذف تیم تراکتور از این رقابتها گشت. آنچه این دیدار را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، تنها نتیجه فوتبالی آن نبود، بلکه حواشی غیرفوتبالی متعددی نیز پیرامون آن شکل گرفت.
این بازی، نخستین رویارویی رسمی یک تیم ایرانی پس از جنگ ۴۰ روزه میان ایران و اسرائیل بود و همین موضوع، به ویژه با توجه به تنشهای منطقهای، حساسیتهای خاص خود را به همراه داشت. سرمربی تراکتور، محمد ربیعی، و مدیر تیم، خداداد عزیزی، پیش از شروع بازی، در جمع خبرنگاران به شرایط دشوار تیم اشاره کردند. آنها به عدم امکان تمرین مناسب برای بازیکنان و همچنین برگزاری مسابقه در عربستان و نگرانیهای امنیتی این کشور اعتراض داشتند. این اظهارات، نشاندهنده فشارها و چالشهایی بود که تیم تراکتور در آستانه این بازی مهم با آن روبرو بود.
یکی از نکات قابل توجه در جریان این مسابقه، حضور سعید عزتاللهی، ملیپوش ایرانی، در ترکیب تیم الشباب بود. او موفق شد گل دوم تیم اماراتی را در مقابل تیم خودی به ثمر برساند. این اتفاق، جنبه دیگری از پیچیدگیهای این دیدار را آشکار ساخت. اما شاید تلخترین و تعیینکنندهترین لحظه برای تراکتور، اخراج علیرضا بیرانوند، دروازهبان این تیم، در نیمه دوم مسابقه بود. این اخراج بر سر خطایی بود که بر روی سردار آزمون، مهاجم ایرانی، رخ داد. سرمربی تراکتور پس از پایان بازی، در مصاحبهای، این اخراج را بسیار سختگیرانه توصیف کرد و آن را یکی از دلایل اصلی شکست تیمش دانست. این تصمیم داور، نه تنها روند بازی را برای تراکتور دشوارتر کرد، بلکه به یکی از نقاط بحثبرانگیز پس از مسابقه تبدیل شد.
در ادامه حواشی این دیدار، گزارشگر شبکه سوم تلویزیون ایران، در هنگام تعویض سردار آزمون، با کنایهای آشکار گفت: «او در آزمونی که داشت نتوانست نمره قبولی را کسب کند.» این جمله، اشارهای مستقیم به حواشی اخیر پیرامون سردار آزمون داشت. پس از انتشار عکسی از او در حال دست دادن با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، در روزهای اولیه جنگ، او با انتقادات شدیدی از سوی رسانههای نزدیک به سپاه مواجه شده بود. حتی اخباری مبنی بر اخراج وی از تیم ملی و ضبط اموالش نیز منتشر شده بود. این اظهارات گزارشگر، نشاندهنده فشار رسانهای و سیاسی بود که این بازیکن با آن روبرو است.
همچنین، ویدیویی که از اتوبوس تیم تراکتور، پیش از برگزاری مسابقه، منتشر شد، صحنههایی از خواندن دستهجمعی یکی از سرودهای محبوب تجمعات خیابانی شبانه حامیان حکومت را در دوران جنگ نشان میداد. این ویدیو نیز به طور گسترده در رسانههای ایران منتشر شد و بر ابعاد غیرفوتبالی این دیدار افزود. به طور کلی، دیدار تراکتور و الشباب، فراتر از یک مسابقه فوتبال، به صحنهای برای نمایش تنشهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شد.
